對抗美國關稅 勞動部祭僱用獎勵助200萬製造業勞工穩定就業

〔記者李靚慧／台北報導〕美國關稅與匯率波動衝擊來勢洶洶，製造業勞工首當其衝，勞動部今（30）日宣布，即起推動「勞工就業通計畫」，提供僱用獎助、工作崗位訓練及職務再設計資源，雇主若僱用受影響製造業失業勞工，將可申請每人每月補助6000元僱用獎助、最長6個月。勞動部統計，至今年6月底，製造業就業保險投保人數達206萬人，「勞工就業通計畫」首波鎖定製造業失業勞工，希望成為製造業勞工穩定工作的後盾。

勞動部表示，參考經濟部數據發現，製造業因外銷導向受國際情勢影響較為嚴重，勞動部決定首波協助對象鎖定製造業離職的失業勞工，推動「勞工就業通計畫」，後續將視就業市場情勢發展，滾動調整協助對象及範圍。

此次推出的「勞工就業通計畫」包括3大部分，第1是針對失業30日以上，但已具備足夠技能的製造業失業勞工，運用僱用獎助鼓勵雇主釋出工作機會，雇主以按月計酬、全時僱用經推介的受影響失業勞工滿30日以上，可申請每人每月補助6000元僱用獎助，最長補助6個月。

第2、如果失業勞工技能不符合職缺要求，可透過「先僱後訓」的模式，由雇主安排職場導師提供勞工需要的職務訓練，勞動部則補助雇主工作崗位訓練費，每人每月補助1萬2000元，最長3個月，同一年度內申請額度最高可達180萬元。

第3、考慮到傳產製造業中高齡勞工的職場適應需求，公立就業服務機構也會搭配職務再設計措施，與雇主共同協助勞工排除工作障礙、提升效能，每人每年最高補助雇主10萬元。

勞動部指出，因應美國關稅衝擊，自今（114）年4月起，主動訪視關懷企業與勞工、瞭解失業勞工的需求，並著手規劃客製化媒合服務，以兼顧勞工就業技能、距離、雇主與勞工接納程度、職場環境條件，並提供失業給付、提早就業獎助及缺工就業獎勵等方案，以保障勞工基本生活與減低就業障礙。

勞動部提醒，申請補助的雇主，僱用期間必須維持僱用規模90%以上，並且不能有實施減班休息的情形。只要雇主向公立就業服務機構辦理求才登記、提供職缺，在僱用受影響失業勞工後，公立就業服務機構即會提供雇主整合型資源，讓雇主能更方便取得補助，補足人力需求的同時，也能降低僱用成本。勞動部希望透過撐雇主、挺勞工的方式，增加受影響失業勞工的就業機會，也能協助產業穩定人力。

