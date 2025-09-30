默克集團執行董事會主席暨執行長明年5月由凱·貝克曼接任

默克集團母公司E. Merck KG家族合夥人董事會近日宣布，任命凱·貝克曼（Kai Beckmann）接任默克集團執行董事會主席暨執行長，自2026年5月1日起生效（默克提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕默克集團母公司E. Merck KG家族合夥人董事會（The Board of Partners）近日宣布，任命凱·貝克曼（Kai Beckmann）接任默克集團執行董事會主席暨執行長，自2026年5月1日起生效，接棒現任執行長葛麗鶴（Belén Garijo）。葛麗鶴將持續領導公司直至任期屆滿，以確保順利交接。自即日起，凱·貝克曼將同時出任集團副執行長，並持續領導電子科技事業體，直至新任事業體執行長人選確定並對外公布。

在默克服務長達15年後，葛麗鶴將卸下職務，她曾擔任醫療保健事業體執行長6年，並自2021年起出任集團執行董事會主席暨執行長一職。在她的領導下，公司成功度過新冠疫情及地緣政治等高度不確定性的外在環境挑戰，同時推動多項核心業務成長、策略性投資與事業組合優化，包括與 SpringWorks 的合作、表面應用科技業務的拆分，以及持續打造以專業能力為核心的高效能組織。

請繼續往下閱讀...

在醫療保健事業體執行長任內，推葛麗鶴推動前所未有的轉型，特別是在中國市場奠定穩固基礎，成功拓展默克的事業版圖。她也主導多發性硬化症治療藥物全球再註冊與商業化，並完成三項事業拆分，重塑產品組合，為長期永續成長奠定關鍵基礎。任期結束後，葛麗鶴將持續投身全球醫療保健領域，秉持專業與熱情，致力回應全球病患需求。

默克集團母公司E. Merck KG執行董事會主席Johannes Baillou表示，衷心感謝葛麗鶴在過去數年劇烈變革之際，以專業堅定的態度帶領整個集團克服挑戰，且重返穩定獲利的成長軌道。她成功引領默克轉型為全球領先的科學與科技公司，打造高影響力的公司文化，並為迎接未來奠定良好基礎。在她卓越的領導下，默克在生命科學、醫療保健及電子科技三大業務領域持續強化競爭力、推動創新，為全球數以百萬計的病患與客戶創造深遠影響。她對企業價值與願景的堅定承諾，以及面對挑戰展現的韌性，為默克的長遠成功奠定了穩固基礎。

Johannes Baillou並強調，凱·貝克曼是接任執行董事會主席的最佳人選。他深諳全球業務與客戶需求，並具備豐富的轉型領導經驗，將推動公司邁向下一個成長篇章。他對科技的熱情與遠見，必將為病患、客戶及社會創造更深遠的價值。葛麗鶴與凱·貝克曼兩人長期以來緊密合作，將確保交接順利，維持公司管理的延續性與穩定性。

凱·貝克曼自2011年起擔任默克董事會成員，並自2017年起領導先進科技材料事業體，在他的帶領下，該事業體完成全面轉型，成功聚焦電子科技業務，並且在全球半導體生態圈扮演重要合作夥伴的角色。在此之前，凱·貝克曼曾任董事會行政總監，負責人力資源、資訊科技及默克達姆施塔特總部及最大廠區的營運。他自1989年加入默克以來，他歷經多個跨國職務，職責不斷擴大，包括默克新加坡及馬來西亞董事長、全球資訊長等。

除集團職務外，凱·貝克曼也積極參與業界及公共事務，現任Bundesdruckerei Gruppe 監事會主席、德國全國雇主協會聯合會（BDA）副主席，並於2017至2024年間領導德國化學工業雇主協會聯合會（BAVC），推動產業發展不遺餘力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法