北市頂辦出現短約 「國泰置地廣場」35樓租期僅16個月

7月，「國泰置地廣場」35樓B2室揭露每月每坪租金單價約4750元，租期僅16個月短約。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕北市信義計畫區頂級辦公大樓竟揭露僅16個月的短期租約。根據內政部實價網最新揭露，7月，「國泰置地廣場」35樓B2室揭露每月每坪租金單價約4750元，是今年以來，僅次於「南山廣場」41樓、「巨蛋國際中心」19樓，為今年北市辦公室租金揭露單價第3高。

根據最新實價揭露，該筆承租面積約89.41坪，每月租金近42.47萬元，租期為今年9月至明年12月底、屬於僅16個月的短期租約，推估整個租期要付出去的租金約679.52萬元。

請繼續往下閱讀...

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄指出，一般而言，辦公室租約通常3至5年較為常見，除了裝潢成本攤提，租金較長也有利於免租裝潢期談判，有機會降低房客的租金成本；另外，企業需要一個穩定的營運空間，避免屆時租賃市場太熱，續約時租金大幅提升或是房東不續租的風險。

租約如果比較短，有時候可能是因為同棟大樓的既有租戶需要增租，但當下沒有辦法提供大面積空間，因此就先增租小面積的短期租約，後續有適合空間，再一併整合。

根據仲量聯行已發布的第2季季報指出，因美國對等關稅、新台幣升值等雙重壓力，直接衝擊企業對於商用不動產的決策，不論是買賣或是承租都採取審慎態度，尤其第2季辦公室租賃成交案例中，高達48%承租面積小於200坪。

此外，第2季商務中心與共享空間等具有彈性的租賃交易件數則較過往顯著增加，反映企業在經濟前景不確定之下，承租方式傾向採取空間靈活化策略。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法