美政府關門疑慮拖累美元，台幣順勢反彈暫收30.505元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美政府即將面臨關門危機，美元走勢受挫，新台幣兌美元匯率順勢反彈，早盤一度升破30.5元關卡，最高升至30.46元，中午暫時收在30.505元、升值4分，台北外匯經紀公司成交量5.2億美元。

上週美國公布多項經濟數據優於預期，使市場對聯準會降息的預期大幅降溫，美元指數衝高，非美貨幣普遍承壓，新台幣更連續7個交易日走貶。然而，美國共和、民主兩黨至今未能達成臨時撥款協議，政府可能在10月1日面臨關門危機，美元指數明顯回落。

而連假期間，美商務部長盧特尼克拋出美台晶片製造「五五分」構想，市場解讀為貿易談判手段之一，似乎未對台北股匯造成明顯影響。

台股週二隨美股收紅重啟反彈，大漲逾300點，再度挑戰26000點整數關卡。

新台幣匯價以30.51元、升值3.5分，盤中最高升至30.46元、勁揚8.5分，隨後又回到30.5元以下。早盤大致在30.5元上下5分波動。

匯銀人士指出，美政府關門危機終會化解，美元只是暫時走弱，後續焦點仍將回到美國經濟數據表現以及聯準會貨幣決策。

