AI算力推升電力需求 能源ETF漲幅逾大盤兩倍

〔記者吳欣恬／台北報導〕AI算力競賽引爆龐大電力需求，市場資金正從AI晶片轉向佈局更基礎的電力供應。法人指出，AI帶來的剛性電力需求，也推升能源相關ETF績效，多檔產品近3個月漲幅達大盤的兩倍以上。

AI投資熱潮延燒至能源股。據CMoney統計至上週五9月26日，台股加權指數今年漲幅11.05%、近3個月漲幅13.73%，多檔能源ETF漲幅是大盤漲幅兩倍以上。

其中，「FT潔淨能源」00899今年以來報酬率達26.22%，近3個月漲25.23%；「富邦ESG綠色電力」（00920）今年來漲21.25%，近3個月更達27.46%；而「中信電池及儲能」（00902）短線爆發力最強，近3個月漲幅狂飆47.29%，凸顯市場對儲能技術的熱切期待。

00899基金經理人洪慧珊分析，過去潔淨能源多依賴政策補貼，但AI引發的龐大電力需求是不可逆的剛性需求，使能源投資邏輯從政策驅動轉為需求驅動的結構性轉變，成為推升股價的根本原因。

市場預估，2030年全球電力需求將翻倍，能源自主權已成國安議題，各國加碼投資能源基建，為產業鏈創造巨大成長空間。洪慧珊建議，AI引爆的能源商機才剛起步，投資人可採「逢低分批」策略，長期佈局以掌握趨勢。

