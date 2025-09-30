自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》聯電：英特爾題材加持 順利填息

2025/09/30 12:06

英特爾題材加持，聯電順利填息。（資料照）英特爾題材加持，聯電順利填息。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電（2330）與英特爾在12奈米製程結盟，近期英特爾獲美國政府、輝達投資入股，又傳出蘋果等大咖也可能投資，英特爾股價頻漲，聯電受惠此一利多消息，上週累計獲外資買超7.95萬張，9月以來共買超逾17萬張，今股價開高走高，盤中達47.3元，超越6月24日除息前的47元，創3個多月以來新高價，順利填息。截至11點35分，聯電股價暫報45.45元，漲0.6元，漲幅1.34%，成交量9.29萬張。

聯電8月營收為191.59億元，月減4.39%、年減7.2%，呈現月、年雙減，再度失守200億元大關；累計前8月營收為1558.16億元，年增1.86%。聯電先前法說會預估，第3季晶圓出貨量將季增1%-3%，美元計價的平均售價維持穩定，第3季營收受新台幣匯率波動可能下滑。

但外資法人認為，聯電已提早出現急單，大部分主要客戶因庫存水位偏低，開始重新檢視產能配置策略，聯電產能利用率展望維持穩健，明年報價減幅可能收斂至0～5％。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財