焦點股》聯電：英特爾題材加持 順利填息

英特爾題材加持，聯電順利填息。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電（2330）與英特爾在12奈米製程結盟，近期英特爾獲美國政府、輝達投資入股，又傳出蘋果等大咖也可能投資，英特爾股價頻漲，聯電受惠此一利多消息，上週累計獲外資買超7.95萬張，9月以來共買超逾17萬張，今股價開高走高，盤中達47.3元，超越6月24日除息前的47元，創3個多月以來新高價，順利填息。截至11點35分，聯電股價暫報45.45元，漲0.6元，漲幅1.34%，成交量9.29萬張。

聯電8月營收為191.59億元，月減4.39%、年減7.2%，呈現月、年雙減，再度失守200億元大關；累計前8月營收為1558.16億元，年增1.86%。聯電先前法說會預估，第3季晶圓出貨量將季增1%-3%，美元計價的平均售價維持穩定，第3季營收受新台幣匯率波動可能下滑。

請繼續往下閱讀...

但外資法人認為，聯電已提早出現急單，大部分主要客戶因庫存水位偏低，開始重新檢視產能配置策略，聯電產能利用率展望維持穩健，明年報價減幅可能收斂至0～5％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法