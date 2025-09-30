日本朝日啤酒突遭「網路攻擊」 接單、出貨作業被迫全面停擺

日本知名啤酒製造商「朝日啤酒」近日遭到網路攻擊，導致系統發生大規模當機。（資料照，彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名啤酒製造商「朝日啤酒」（アサヒビール、Asahi Breweries, Ltd.）近日遭到網路攻擊，導致系統發生大規模當機，迫使其在日本的工廠訂單、出貨等作業全面停擺，就連電話客服也臨時中斷，目前無法確定何時能重啟。由於朝日啤酒與多個世界釀酒品牌有合作，讓這起事件引發全球關注。

綜合外媒報導，根據朝日啤酒母公司「朝日集團控股」（Asahi Group Holdings）最新公告，這起網攻發生在昨（29）日上午7點多，遭到攻擊的數項作業系統目前尚未恢復，導致該集團在日本國內的酒類、飲料、食品等訂單與出貨均全面暫停，電話客服、客服中心業務等服務也被迫中斷，目前不確定何時能重新恢復生產運作。

根據朝日集團發言人表示，他們尚未發現客戶個人資料出現外洩的情況，且系統故障僅限於日本境內，朝日集團在歐盟、英國等海外市場的生產與供應鏈，目前並未受影響。朝日集團還也在聲明中，向所有顧客與合作夥伴致歉，並指出公司正全力調查遭受攻擊的原因，以及積極修復系統作業，不過難以預估恢復時間。

報導指出，朝日集團在日本共有30座工廠，旗下產品除了朝日啤酒、日果威士忌與三矢蘇打等日本國內知名啤酒與飲料，近年來還收購的義大利啤酒廠「貝羅尼」（Peroni Brewery）、英國「富樂」（Fuller's Brewery）、荷蘭「格羅許」（Grolsch Brewery）、捷克「皮爾森歐克」（Pilsner Urquell）等品牌。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

