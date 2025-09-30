戳破川普謊言！專家打臉：美國半導體產能3年內追不上台灣

美國總統川普（Donald Trump）與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據中央社29日一則發自華府的專訪報導，針對美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）近日重申，將推動「台美晶片製造五五分」的構想，華府智庫專家埃澤爾（Stephen Ezell）評估，要在川普剩餘任期內達成的可能性極低，但他同時也認同美方對「矽盾」提出的新觀點，即美國的防衛能力，取決於其在衝突中自主生產晶片的能力。

報導指出，盧特尼克日前受訪時，重申已向台灣提出，美台在半導體產能上達到50:50的構想。對此，華府智庫「資訊科技和創新基金會」（ITIF）副總裁埃澤爾在接受專訪時表示，這是一個「極高的奮鬥目標」。

埃澤爾以具體數據分析，目前台灣每月晶圓總產能約570萬片，而美國在2022年僅112萬片。即便在《晶片法》的大力補助下，美國的月產能預計在本世紀末，也僅能提升至340萬片，仍遠低於台灣現有水準。他因此評估，要在川普第二任期內，就達成與台灣「五五分」的目標，可能性極低。

「矽盾」新解：美本土產能是護台前提

該篇報導也深入探討了「矽盾」（Silicon Shield）的論述爭議。盧特尼克向台灣部分人士擔憂產能外移將削弱安全保障的觀點，提出了另一種看法。他反問，如果台灣掌握了95%的晶片，在衝突爆發時，美國要如何取得這些晶片來保護台灣？他認為，唯有當美國掌握一半晶片時，才有能力採取必要的行動。

埃澤爾對此向中央社表示，盧特尼克的論點「確實有道理」。他指出，從極音速武器、無人機到人工智慧系統，現代所有最先進的武器，都依賴高階半導體。若來自台灣的供應中斷，美國將需要強大的國內產能，來持續支持其自身的作戰行動。

台灣的第一道防線：健全的半導體產業

不過，報導引述埃澤爾提出了他對「矽盾」的不同看法。他認為，台灣的「第一層矽盾」，是其本身擁有一個強勁、高效、高附加價值的經濟，而半導體產業，正是支撐台灣經濟實力、進而鞏固其軍事與國安利益的核心。他表示，至於更廣泛的、認為台灣的半導體關鍵地位，將迫使美國等國家在衝突時挺身護台的想法，雖然合理，但半導體可能不會是唯一的考量。

