國邑*治療CTEPH新藥 臨床一期試驗結果在歐洲呼吸學會發表

國邑*新藥L608於近日在歐洲呼吸學會年會發表臨床一期成果，顯示治療慢性血栓栓塞性肺高壓（CTEPH）的潛力。圖左為國邑*董事長王建治、右為總經理甘霈。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕國邑藥品*（6875）今早公告，旗下吸入型新藥L608（微脂體-伊洛前列素）於近日（9/28）在荷蘭阿姆斯特丹舉行的歐洲呼吸學會（ERS 2025）年會發表臨床一期成果。此次發表聚焦L608的安全性、耐受性及藥物動力學特性，並展示其在慢性血栓栓塞性肺高壓（CTEPH）治療上的潛力，相關內容亦已刊登於大會官方網站。

國邑*表示，CTEPH為嚴重且罕見的肺高壓疾病，目前僅有三種核准藥物（口服與注射型），尚無吸入型治療選擇。患者與醫師亟需更有效、更便利的新藥，突破現有治療瓶頸。雖然市面上已有吸入型伊洛前列素（Iloprost，透過擴張肺血管改善血流），但僅核准用於第一類肺動脈高壓（PAH），尚未涵蓋CTEPH。

過去數個臨床研究已顯示吸入型伊洛前列素對CTEPH具有潛在療效，但重度患者仍可能需要更高劑量，惟該吸入藥物為速放型，提高劑量藥效的持續時間仍然很短，每日需吸入6至9次，血中濃度波動大，另外該藥械組合使用上給藥操作繁瑣，導致患者順從性及生活品質均受到限制。

而國邑*開發的L608則採用微脂體緩釋技術，不僅可減少呼吸道刺激，還能將藥效顯著延長至12小時，解決現行速放型的缺點，提升患者治療便利性，讓治療更穩定、更便利。臨床一期試驗在健康受試者中進行，劑量範圍自5至40微克，結果顯示受試者在各劑量組均展現良好安全性與耐受性，即使在最高劑量下也未出現嚴重不良事件。藥物動力學數據更證實，L608能將伊洛前列素原本僅20至30分鐘的血液半衰期延長數倍，帶來穩定且持久的血中濃度。

國邑*表示，L608不僅展現了公司微脂體核心技術優勢，也顯示其在CTEPH的臨床應用潛力。除了開發原有的肺動脈高壓（PAH）與硬皮症相關雷諾氏症與肢端潰瘍（SSc-RP／DU）之外，L608也有望拓展至CTEPH，為患者帶來全新的吸入治療選擇，同時擴大國際市場機會。

