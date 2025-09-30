正文積極布局光通訊 發表次世代光模組

圖為正文董事長陳鴻文。（資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕網通廠商正文科技（Gemtek）發表OMDN-107 800Gbps線性驅動可插拔光模組（DR Linear Pluggable Optics, LPO）。正文指出。這款全新的OSFP模組採用NewPhotonics 的 NPG10202 LPO+™ transmitter-on-chip（TOC），整合雷射、調變器與光學訊號處理（optical signal processing, OSP），為新一代AI與雲端資料中心提供高速、穩定的光學連線能力。

正文說，此光模組以小巧緊湊且低功耗的架構設計，整合光學等化功能與鏈路效能，能夠兼具高效率與優異效能，支援具成本效益的大規模互聯，特別適用於超大規模運算與AI資料中心。

請繼續往下閱讀...

正文指出，此次發表的光模組納入長期發展藍圖的一環，持續加大在高速光模組產品的研發與自動化製造上的策略性投資。同時，亦積極擴展光模組產品組合，不僅服務AI資料中心，亦涵蓋電信網路傳輸，以回應市場對於可擴展、具彈性及永續性的光學解決方案日益增長的需求。

正文總經理李榮昌表示，隨著超大規模運算對高速傳輸與高效能的需求日益提升，正文的800G LPO光模組進一步拓展了正文在AI與資料中心插拔式解決方案的布局，而正文憑藉高產能的自動化製造設施，能大規模提供可靠、具成本優勢的光收發模組，填補AI/ML熱潮下的全球供應缺口，而透過與NewPhotonics 合作，正文得以率先推出市面上最先進的LPO解決方案，不僅滿足客戶的即時需求，也迎接產業邁向矽光子的長期趨勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法