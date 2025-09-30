中國前首富王健林再陷「限高令」風波 萬達被執行超過76億人民幣

中國前首富、昔日地產巨頭萬達集團創辦人王健林。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中國前首富、昔日地產巨頭萬達集團創辦人王健林近日傳出被限制高消費，引發關注。數據顯示，萬達集團累計被執行金額已突破76億人民幣（約新台幣327.02億元），多家金融機構對其起訴追債，核心金融平台股權遭大規模凍結，集團正面臨前所未有的資金鏈斷裂危機。

綜合外媒報導，大連萬達集團及其法定代表人王健林於9月26日被蘭州市中級法院限制高消費。大連萬達集團、萬達地產集團等公司因此案被強制執行1.86億人民幣（約新台幣8億元）。限高令代表這名前中國首富短期內將無法搭乘頭等艙、入住星級飯店，出行和生活方式將大大受限。

請繼續往下閱讀...

不過，萬達知情人士28日向媒體透露，這次事件是由於萬達旗下子公司的經濟糾紛所導致，雙方一直在透過多種方式協商解決，是執行層面的資訊不對等所導致。中媒隔（29）日報導稱，目前天眼查已無王健林限高的資訊。

值得注意的是，這已經是萬達集團旗下公司今年第2次面臨限高懲處，今年7月，萬達商管及其法定代表人張春遠也因建設工程糾紛被限制高消費。

數據顯示，萬達集團現存10項被執行人資訊，被執行總金額超過76億人民幣（約新台幣327.02億元）。萬達旗下其他主要子公司的情況一樣嚴峻，萬達商管被執行295.9萬人民幣（約新台幣1273.25萬元）、萬達地產集團面臨423項執行紀錄，被執行總金額達18.4億人民幣（約新台幣79.17億元）。

王健林兒子王思聰擔任董事長的上海熊貓互娛文化有限公司，先前也因合約糾紛被執行1210萬人民幣（約新台幣5206.63萬元），執行法院是上海鐵路運輸法院。

王健林曾在2013、2015、2016和2017年多次登上富比士（Forbes）或胡潤百富榜的中國首富寶座。他的主要財富來自於他創立的萬達集團，商業版圖橫跨地產、飯店、旅遊及影視產業。但近年來萬達集團面臨債務壓力，資產大規模出售，王健林在富豪榜的排名也有所下滑。

根據最新發佈的《2025新財富500創富榜》，王健林父子今年財富為588.1億人民幣（約新台幣2530.59億元），相較於去年的1408.4億人民幣（約新台幣6060.34億元）大幅縮水820.3億元（約新台幣3529.75億元），排名從第9名暴跌至第51名。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法