美中夾擊！法主權財富基金警告：歐洲正面臨「雙重殖民」

法國國家投資銀行執行長杜夫克（Nicolas Dufourcq）。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕法國主權財富基金法國國家投資銀行（Bpifrance）負責人警告，歐洲大陸現在被夾在全球兩大經濟體之間，面臨「雙重殖民」的危機，恐無力為那些對於歐洲未來相當重要的產業提供資金。

《CNBC》報導，法國國家投資銀行執行長杜夫克（Nicolas Dufourcq）表示，歐洲現在正面臨「雙重殖民」，在工業上被中國殖民，在數位領域則被美國殖民，這不是未來可能發生的事，而是正在眼前的情況。

請繼續往下閱讀...

杜夫克指出，問題核心在於歐洲大量的資本並沒有在區域內投資。即使是那些超高淨值的個人、家族辦公室和資產管理公司，通常也只會把資金投入房地產等保守資產。當他們願意承擔更多風險時，會選擇投資美國科技公司，而不是支持歐洲新創，那些放在歐洲的儲蓄，當他們用於投資風險資產時，就會流向美國。

根據PitchBook數據顯示，2025年上半，美國創投支持的公司他們所籌集的資金幾乎是歐洲同行的4倍。杜夫克直言，歐洲迫切需要私人資本來資助深度技術，這將會是歐洲的未來。

杜夫克將這一「失敗」歸咎於文化差異，他將歐洲規避風險的情況與「加州文化」進行了對比。在加州，投資人認為，為高風險、高成長的新創提供資金，以確保未來的主導地位是他們的「責任」。杜夫克表示，如果歐洲沒有跟上這種文化，他們將繼續投資旅遊、葡萄酒、房地產和美國科技。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法