關稅又來了！川普宣佈對木材徵10％、家具等徵25％進口稅

2025/09/30 09:44

川普宣佈對進口軟木、木材徵收10％關稅，並對櫥櫃、家具等木製品徵收25％關稅。（彭博資料照）川普宣佈對進口軟木、木材徵收10％關稅，並對櫥櫃、家具等木製品徵收25％關稅。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週一（29日）宣佈，對進口軟木、木材徵收10％關稅，並對櫥櫃、家具等木製品徵收25％關稅。這是川普政府利用進口關稅來支撐國內製造業的最新行動。

《彭博》報導，這些關稅將於10月14日起實施，部份關稅則會在1月1日起調高。美國商務部於今年3月啟動了對軟木、木材以及相關衍生產品的調查。白宮聲明表示，美商務部長在7月向川普提交了調查報告，根據《貿易擴展法》第232條款，認定進口到美國的木材、木製品數量已構成對美國國家安全的威脅。

聲明指出，美商務部發現，目前木製品的進口數量和狀況正在削弱美國經濟，導致木材加工廠持續面臨關閉、木製品供應鏈中斷等威脅，並降低了美國木材產業的產能。儘管美國擁有充足的原料和工業產能可以滿足國內木製品需求，但美國的木材生產仍欠缺發展。

聲明表示，美國木製品進口持續成長，顯示相關產業對於外國的依賴，造成了本土產業的脆弱性，外國補貼和不公平貿易行為也正削弱美國木製品的競爭力，並抑制投資和進步。根據這些調查結果，美商務部長建議採取一系列行動。

