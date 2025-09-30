黃金大漲！衝破3800美元寫新天價有原因

黃金價格週一（29日）創新高。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕投資人押注美國將降息，並擔憂聯邦政府即將關門、以及升高中的地緣政治緊張，黃金價格週一（29日）創新高，突破每盎司3800美元。

黃金現貨價跳漲1.9%，報每盎司3829.63美元，盤中一度觸及3833.37美元的歷史紀錄；12月交割黃金期貨上漲1.2%，報每盎司3855.2美元。

請繼續往下閱讀...

黃金今年迄今已上漲逾43%。 High Ridge Futures金屬交易主管梅格（David Meger）說，「針對美國政府可能關門的避險需求」，是推動金價上漲的因素之一，「美元因此承受了一些輕微的壓力，這無疑對貴金屬市場帶來支撐。」

美國總統川普週一與兩黨國會高層會面，協商延長政府撥款事宜，若無法達成協議，聯邦政府將於本週三開始停擺。

與此同時，俄羅斯國防部表示，俄國部隊已經控制烏克蘭東部頓涅茨克地區的 Shandryholove村。

美國上週五公布的個人消費支出（PCE）物價指數年增2.7%，符合經濟學家預期，這強化了市場對聯準會（Fed）可能在10月和12月會議上降息的信心。

梅格說：「上週的PCE數據被視為不會阻礙Fed進一步降息的因素，這仍是支撐金銀價格的關鍵。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法