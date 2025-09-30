美政府關門將導致關鍵經濟數據暫停發佈 Fed工作難度增

美國政府若是關門，恐導致多項關鍵經濟數據暫停發佈。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國勞工部、商務部週一（29日）表示，如果聯邦政府部份停擺，統計機構預計將停止發佈經濟數據，包括備受關注的就業數據，這恐使聯準會（Fed）在進行利率決策時，工作變得更加困難。

綜合外媒報導，就業報告預定於週五（10月3日）發佈，這項數據對於聯準會官員、企業和家庭決策而言相當重要。除非美國兩黨在最後一刻同意通過臨時支出協議，否則美國政府撥款將在週二（30日）午夜到期。

美國勞工部將勞工統計局列在資金中斷期間將停止活動的關鍵機構之一，與此同時，美國商務部也表示，如果政府關門，美國人口普查局的單月經濟指標將無法提供，商務部的經濟分析局也將停止大部份服務。

人口普查局定於週三（1日）公佈美國8月建築支出數據，並於週四（2日）公佈8月製造商出貨量、庫存和訂單數據，10月7日還有8月國際商品、服務貿易數據。長期停擺可能會影響經濟分析局預定在10月30日公佈的第3季GDP初值。

美國勞工統計局也警告，長期關閉可能會導致其他數據延後發佈，並表示，數據品質可能會因此下降。

這種情況也可能影響到聯準會的工作，Fed在制定利率和其他貨幣政策相關的事宜時，依賴美國勞工統計局的數據。美國銀行（BofA）利率策略主管卡巴納（Mark Cabana）指出，美國政府即將關門，團隊預計這對經濟影響不大。但是政府關門將暫停經濟數據的發佈，如果關門時間延長，Fed將不得不仰賴私人數據來制定政策。

