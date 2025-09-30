8旬老婦存摺每月神祕支出逾萬元！兒在手機發現「此」令人震驚真相

8旬老婦存摺每月神祕支出逾萬元！兒在手機發現令人震驚真相。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本1名80歲老婦俊子（化名），月退休金只有9萬日圓（約新台幣1.89萬元），但兒子卻意外發現存摺每月固定會神袐支出5萬日圓（約新台幣1.05萬元），於是悄俏看了母親手機，沒想到手機上竟有1個高額收費的「算命聊天網站」，不僅如此，原只是想購買健康食品試吃，結果卻變成固定訂購，就這樣每個月帳戶莫名的支出大半的退休金。

日媒《THA GOLD ONLINE》報導，50歲的雨宮浩二（化名）近期發現獨自住在父母家中的母親有些奇怪的行為，如打電話給母親，聽不懂母親在說什麼，她也記不住我們上週聊了什麼，我知道這是因為她年紀大了，但最讓我擔心的是，母親花錢越來越不謹慎了。

請繼續往下閱讀...

沒想到在某個週末，他回父母家時，發現客廳裡堆放著一堆陌生的紙箱，裡面裝滿了健康食品的瓶子。

浩二問：「媽媽，這是什麼？」 「我不知道……那是什麼，不過應該對你有好處吧？」對母親看似漠不關心的態度深感不安，於是他偷偷看了母親的存摺，發現每個月大約有3萬日圓（約新台幣6300元）的提款紀錄，浩二心想，難道母親自己買了，然後忘了？

除了這筆外，存摺裡還有1筆每月大約2萬日圓（約新台幣4200元）的可疑取款記錄，浩二又看了一眼自己買給母親的智慧型手機，趁著母親不注意時，他悄悄拿起手機，看了一看，竟在母親瀏覽的紀錄裡發現了１個經常造訪的網站，他打開這個網站，發現是１個「算命聊天網站」，裡面記錄了母親和1位被稱為「老師」的算命師的互動記錄,都是些隨意的對話。

於是當母親回來時，浩二與母親聊了很久，發現算命網站果然跟他想的一樣，那是專門騙取老人家錢財的巧妙策略，他會不知不覺收取高額費用，但母親完全不知情，還反問這要花錢嗎？

至於健康食品，則是母親之前買來試吃，但她不知為何，卻變成每個月都會收到。

專家表示，像俊子遇到的情況，人們在不知情的情況下註冊了訂閱服務。他們原本打算以「試用價」１次性購買，結果卻在不知不覺中註冊了昂貴的訂閱服務。

合約條款通常以小字印在廣告的角落，取消手續也故意設計得非常複雜，這使得老年人很難自行解決這些問題。

至於算命軟體，在許多情況下，父母已經對與算命師的溝通產生了依賴，不知不覺就花掉了大筆錢。為了保護父母免受此類困擾，家人們首先可以「經常查看信用卡帳單，檢查是否有可疑付款」。如果可能，降低信用卡限額或設定智慧型手機的電信業者支付限額。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法