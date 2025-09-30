台灣人出國首選地排名曝光！泰國不在前5有話要說

泰國是全球熱門旅遊地之一。（歐新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕根據統計，台灣遊客最愛的5大旅遊目的地分別為日本、中國、韓國、香港、越南，長年穩坐前段班的泰國，則不在前5名之中。泰媒分析，地震、豬仔事件、泰柬邊境衝突等因素，成為台灣旅客卻步的因素，泰國國家旅遊局（TAT）則希望今年來自台灣的遊客數量提升至100萬人次，並在2026年提升自120萬人。

《曼谷郵報》報導，泰國觀光局台北辦事處處長莎莉蔓（Sarima Chindamat）表示，由於多種不利因素，泰國旅遊局已將該市場的目標下調至100萬，其中包括泰國3月的地震、被騙至詐騙園區當豬仔事件頻傳、泰國和柬埔寨邊境的衝突，促使台灣7月對泰國發布了黃色旅遊警報等。

請繼續往下閱讀...

此外，莎莉蔓說，美國的關稅政策也給整體經濟帶來壓力，並影響了遊客的支出。

截至今年9月22日，台灣赴泰國旅遊人數達71萬6169人，而去年接待遊客人數約108萬人。台灣觀光局上半年數據顯示，泰國是台灣遊客第6大熱門出境目的地。

對於曼谷天坑事件，受訪者陳先生表示，這類事故以前在許多地方都發生過，只要修復工作可靠，就不會影響遊客信心。

華泰旅遊總經理隋桂珍表示，由於大麻消費和濫用現象普遍存在，一些台灣遊客擔心自己的孩子或家人前往泰國旅遊，建議泰國應該更妥善規範大麻消費，並對大眾進行教育。

此外泰國還應該開展宣傳活動並執行安全措施來恢復遊客信心，以解決詐騙中心問題。

目前，遊客在旅行中追求更多的情感和體驗價值，團體人數較少、行程個性化，報導指出，吸引遊客的1個更重要的因素是升級景點，使其對所有年齡層的遊客（包括老年遊客）更加友好，並提供更多優質的商品和產品。

莎莉蔓表示，旅遊局正準備在最後3個月推出宣傳活動，爭取每月吸引至少10萬名遊客，為明年吸引120萬名台灣遊客奠定基礎。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法