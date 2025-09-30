遊客注意！航空公司警告美國政府關門 恐導致航班延誤

：美國航空公司警告政府關門，恐導致航班延誤。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國航空公司週一警告稱，聯邦政府部分關閉，可能會給美國航空業帶來壓力，並導致航班延誤，因為空中交通管制員和安全人員將被迫無薪工作，其他職能也將停止。

路透報導，航空貿易集團美國航空，代表美國聯合航空、達美航空、美國航空、西南航空等人警告稱，如果資金中斷，「該系統可能需要放慢速度，從而降低效率」並影響旅行者。

對航空旅行的警告凸顯了華盛頓圍繞政府資金的政治爭端可能造成的最新附帶損害。

該組織表示，當管理空中交通、檢查飛機和確保國家航空系統安全的聯邦僱員被迫休假或無薪工作時，整個行業和數百萬美國人都會感受到壓力。

空中交通管制員和約5萬名在機場檢查站執勤的運輸安全管理局員工屬於需要繼續工作，但不會獲得報酬的政府工作人員。

2019年，在為期35天的停擺期間，由於工作人員無法領到工資，管制員和美國運輸安全管理局（TSA）官員的缺勤次數有所增加，導致一些機場安檢站的等待時間延長。美國聯邦航空管理局（FAA）被迫降低紐約的空中交通管制，這給立法者帶來了壓力，要求他們迅速結束僵局。

在另一封信中，航空公司集團、航空工會、製造商、機場和其他航空團體警告稱，停工將迫使美國聯邦航空管理局暫停空中交通管制員和技術人員的招聘和培訓，推遲安全舉措的實施，推遲關鍵空中交通設備的維護和維修工作，暫停航空公司飛行員的飛行檢查，推遲飛機的適航檢查，推遲對自願安全報告的分析，並暫停現代化項目的工作。

