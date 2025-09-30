不缺錢8旬老婦！因家人「此行為」 同住成養老夢魘的開端

不缺錢8旬婦，因家人忽視，且平時沒人可說話，讓同住成為安心養老夢魘的開端。（彭博，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著社會老化，獨居老人的孤獨死亡問題已成為社會問題，然而與家人一起住就不會孤獨終老嗎？1名擁有800萬日圓（約新台幣168萬元）、月領16萬日圓（約新台幣3.36萬元）退休金的82歲老婦南川佐和子（化名），為安心養老選擇與家人同住，原以為與子孫後代一起生活會很幸福，然而家人因她看起來很好，因而忽視她，也沒人與她說話，有時唯一對話竟是超商收銀員問我：“你有積分卡嗎？”此讓她害怕自己可能會孤獨終老。

日媒《THA GOLD ONLINE》報導，居住在東京附近的佐和子（化名）表示，在丈夫過世後，她原本一直獨自生活，但兒子擔心她年紀大了，獨居恐會發生意外，於是要求她搬去與家人一起住。

由於人們常告訴我，和子孫後代生活在一起一定很幸福，為了安心養老，幾年前，她選擇與家人同住，但等待她的卻是與她想像中截然不同的寂寞。

起初，她感到一陣輕鬆和感激，然而，這種輕鬆感並沒有持續太久。她的兒子和媳婦都上班，每天早上很早起床，晚上7點以後才能回家。她的孫子也因為要上大學、打工和和朋友聚會，很少在家，所以他們晚上過後就很少見面了。

即便佐和子試著做晚飯，但因不要準備幾人份，最終，她養成了只準備自己的那１份食物，並坐在餐桌旁安靜地吃飯的習慣。

雖然她能聽到家人的聲音，但他們卻無法進入她的生活，且家人認為她看起來很好，因而忽視她，也很少跟她說話。

由於她幾乎和鄰居沒有任何聯繫，因此，她大部分時間都是獨自一人，周圍都是一些她不認識名字、不認識面孔的人。

就連出去散步，她也不會和任何人說一句話，有時候，唯一的對話就是便利店的收銀員問我：“你有積分卡嗎？”

雖然自己曾跟兒子吐露這些感受，但兒子卻笑著回答「沒事的。」這讓她的孤獨感並沒有消失，反而變的更加沉重，並擔憂，如果我在這房子裡倒下，可能沒有人會注意到，最終自己孤獨終老。

對此，專家表示，當我們談論老年人孤獨死去時，人們的注意力往往集中在獨居老人身上，但實際上，即使與他人一起生活，也存在著老年人孤獨死去的情況，尤其是在家庭成員生活方式不同、平常不怎麼說話的家庭中，這種情況尤其常見，他們很難注意到任何異常。

換句話說，同居並不一定意味著內心的平靜。事實上，有些人同居後反而會感到孤立，所以值得考慮其他選擇。

如入住提供相關服務的養老機構或老人公寓也是不錯的選擇，即使您不需要護理，這些機構也擁有一套快速應對突發狀況的機制，讓您「獨居而不孤單」。

