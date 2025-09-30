沒房貸代表退休生活穩了？63歲男子真實告白

日本1名63歲男子，因1場暴雨，房屋的修繕費竟然高達450萬日圓，不僅300萬日圓退休金不夠用，讓原本就已擔憂的退休生活，面臨迄今最大的危機。（法新社，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕沒房貸代表退休生活安穩？日本1名男子，在60歲退休時，如釋重負，還清房貸，並領了300萬退休金，夫妻為此舉行了一場小慶祝，沒想到，3年後，因1場暴雨，房屋的修繕費竟然高達450萬日圓，不僅300萬日圓退休金不夠用，讓原本就已擔憂的退休生活，面臨迄今最大的危機。

日媒《THA GOLD ONLINE》報導，買房子是人生中一個重大的決定，許多人以為，在還清房貸後，等待著他們的將是無比的安全感，他們的退休生活將無憂無慮。但事實真的是如此嗎？

A先生60歲退休時，還清了房貸，加上拿到了1筆300萬日圓（約新台幣63萬元），雖然退休金不多，但A先生和妻子心想，房貸都還清了，只要工作到65歲，積蓄和養老金就足夠了。

根據A先生和妻子的定期年金簡報顯示，A先生從65歲開始領取的年金約為140萬日圓（約新台幣29.4萬元），妻子約為110萬日圓（約新台幣23.1萬元），夫妻倆每年加起來能拿到250萬日圓（約新台幣52.5萬元）。

不過，根據公益財團法人壽險文化中心所進行的人壽保障調查，夫妻倆退休後每月最低生活費平均為23.2萬日圓（約新台幣4.87萬元），A夫妻低於平均。即便如此，A夫婦還是笑著說：“我們以前一直過著節儉的生活，所以應該沒問題。”

然而，現實情況是，退休後儲蓄很難如願。退休前，A先生每月薪資34萬日圓（約新台幣7.14萬元），加上妻子的兼職收入，他們家的收入只有37萬圓元（約新台幣7.77萬元），而60歲以後，A先生復職繼續工作，但薪水降到了每月24萬日圓（約新台幣5.04萬元）。 A先生和妻子生活節儉，雖然勉強維持收支平衡，但儲蓄卻沒有像他們希望的那樣增加，因此，妻子繼續兼職，夫妻倆齊心協力，努力增加退休金。

但他們也忽略了擁有房屋的隱性成本，如維修費用，A先生夫婦自從住進這棟獨棟住宅以來，就沒做過什麼大修，然而退休3年後，一場突如其來的暴雨導致房屋漏水。

A先生迫不及待想修繕，趕緊找了家承包商估價，他們發現，不僅是屋頂，就連多年未修的外牆接縫也出現了破損，如果不及時處理，下次颱風來襲時，漏水的情況可能會更加嚴重。

受到物價上漲，承包商給的報價是450萬日圓（約新台幣94.5萬元），一聽到此數字， A夫婦嚇了一跳，不僅300萬日圓的退休金根本不夠用，讓原本擔憂的退休生活，面臨迄今最大的危機。

