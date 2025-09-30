美放話「台美晶片五五分」 謝金河揭川普一貫策略：台灣的時間到了

美國商務部長盧特尼克（見圖）日前接受外媒專訪時說，會在任內確保4成晶片製造回流美國，最終目標是美國與台灣各製造5成美國所需晶片，引發外界關注。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕美國商務部長盧特尼克日前接受外媒專訪時說，會在任內確保4成晶片製造回流美國，最終目標是美國與台灣各製造5成美國所需晶片，引發外界關注。財信傳媒董事長謝金河對此發文表示，這符合美國總統川普一貫的「Deal（交易）」手法，從驚嚇、驚奇到驚喜三部曲，他也直言台灣必須審慎應對，清楚理解美方背後的戰略布局。

針對盧特尼克的說法，行政院經貿談判辦公室昨表示，我方會審慎以對。

謝金河在臉書以「盧特尼克又帶來驚嚇」為題發文指出，美國商務部長盧特尼克接受訪問再度針對台灣，他語出驚人地表示：台灣的先進製程晶片要有5成在美國生產，他的話剛說完，行政院副院長鄭麗君也即刻起程赴美，進行下一回合的關稅談判。

謝金河認為，盧特尼克的喊話，符合川普「Deal」一貫的從驚嚇，驚奇到驚喜三部曲的手法，現在是驚嚇，接下來看台灣如何接招？

謝金河表示，台灣要先回到川普關稅核心的五部曲：包含保護美國戰略性產業，從鋼鐵，鋁，汽車，晶片到藥品。川普也對沒有到美國設廠的藥品、晶片都課100%，盧特尼克站出來，代表是台灣的時間來了。台灣如果想要把稅率從20%疊加，往15%或更低降，一定是要付代價的。另外還包括全方位開放市場，增加對美國的採購及投資，還有要杜絕幫中國洗產地。

謝金河直言，「鄭麗君副院長赴美談判，要把川普的五大訴求清楚告訴國人！盧特尼克這個時候跳出來一定有深刻的戰略與戰術」。

謝金河也提到，川普對晶片移回美國生產一直都很在意，台積電已經被他點名很多次。這次他為了拉抬Intel，已經把所有招式都用盡，ARM的孫正義投20億美元，黃仁勳也來了，加上川普把原先的補貼轉作股權，Intel在不知不覺中股價已經漲近一倍，這也不能小看川普政府的力道。

謝金河在文末也直言，台積電能有今天，羅馬不是一天造成的！台積電在川普意念下，如何保持領先優勢？這是台積電及台灣必須專注思考的未來謀略及對策！

