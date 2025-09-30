美股收盤》投資人擔憂政府停擺 美股收紅漲幅有限

美股29日全收紅，但受到美國政府停擺風險，美股漲幅有限。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕投資人擔憂新關稅、美國政府可能停擺的風險，以及即將公布的重要經濟數據等議題，美國股市主要指數29日收盤上漲，但漲幅有限。

綜合媒體報導，美國兩黨在支出法案問題繼續僵持不下，聯邦資金於9月30日即將到期，若無臨時支出法案，聯邦政府恐在10月1日陷入停擺。德州達拉斯 NFJ 投資集團投資組合經理人麥金尼（Burns McKinney）表示，雖然從歷史上看，停擺通常不會影響企業業績，但這項迫在眉睫的威脅可能限制了美股漲幅。

焦點個股方面，AI龍頭輝達上漲2.05%、微軟上漲0.61％、亞馬遜上漲1.09%、蘋果下跌0.4%；台積電ADR微跌0.05%，收在273.23美元。

道瓊工業指數上揚68.78點或0.15%，收46316.07點。

標準普爾500指數上漲17.51點或0.26%，收6661.21點。

那斯達克指數勁揚107.09點或0.48%，收22591.16點。

費城半導體指數揚升10.06點或0.16%，收6315.11點。

