他握AI權杖！傳亞馬遜、Google向黃仁勳簡報再發表新AI晶片

亞馬遜與Google發表新AI晶片前會先通知黃仁勳。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕The Information報導，消息人士披露，亞馬遜與Google在揭示任何其最新款人工智慧（AI）晶片的訊息前，都會先通知輝達執行長黃仁勳。此舉顯示AI硬體市場的現實：輝達仍是訓練運算領域的主要供應商，而其客戶努力不被斷絕其供應。

該報導指出，亞馬遜與Google在公佈其客製化晶片的更新訊息前，會提前通知黃仁勳。消息人士說，此舉的原因是輝達仍深切融入其雲端運作，並且不想讓這位實際控制其AI基礎設施供應的人物感到意外。

在用於訓練大型語言模型的加速器中，輝達的GPU佔壓倒性多數，其GPU也在公共雲端中處理越來越多的推理任務。

科技媒體Tom’s Hardware指出，在亞馬遜與Google對黃仁勳展現如此的尊重同時，輝達也正向其客戶、供應商及競爭者投入數千億美元，以強化其對市場的主導地位。

光是9月，輝達宣布投資AI新創公司CoreWeave 63億美元，在未來7年收購其未使用的GPU容量，同時投資英國資料中心新創公司Nscale 7億美元，並斥資逾9億美元延攬AI硬體新創公司 Enfabrica 執行長桑卡（Rochan Sankar）及其他員工，並取得這家公司技術授權。

輝達也宣布投資英特爾50億美元，以共同開發晶片，並與OpenAI簽署規模1000億美元戰略協議意向書，將協助OpenAI打造至少10吉瓦（GW）算力、並配備輝達先進晶片，以訓練、部署AI模型的超級資料中心。

根據 The Information 報導，輝達的主導地位創造了一種動態，其行為如同整個AI供應鏈的財務後盾。輝達現在可以為供應商提供資金、出租容量，並承保長期採購，以支持對其硬體的持續需求。這使得任何單一客戶都更難放棄輝達產品，即使他們正在開發競爭產品。

目前雲端運算領域的巨頭們在公佈其最新晶片前仍向黃仁勳簡報。這種動態很大程度上反映權力目前握在誰的手中。

