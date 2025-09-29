陳其邁上任累計招商逾9100億 台積電P4廠也動工了

台積電楠梓產業園區，是2奈米製程的生產重鎮。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳其邁任期剩下最後1年，他上任5年以來，累計招商逾9100億。最受矚目的台積電楠梓產業園區，現在連P4廠也已經在8月動工了。

台積電進駐高雄，帶動半導體S廊帶形成，高雄市經發局統計，截至今年7月底，招商總額逾9100億，重大投資案件包含台積電、日月光、國巨、鴻海、日東電工、信驊科技、科林研發、光寶科技、漢翔、英飛凌、AMD、東京威力科創及NOVA等多元類型。

指標性的台積電楠梓產業園區，是2奈米製程的生產重鎮，也是陳其邁任內一大政績。如今P1廠已開始試產、P2廠預計下半年試產、P3廠正施工中，現在連P4廠也已經在8月動工，預計116年完工。

另一處北高雄的橋頭科學園區，預計今年下半年區徵工程完工，截至8月，核准入區廠商有國巨、鈦昇科技、華騰、新特、上品綜合工業、惠斯頓材料科技等26家廠商，未來將結合南部半導體產業生態系的優勢，滿足車用、工業、醫療、航太、5G/IoT 等產業發展所需。

南高雄的「亞灣智慧科技創新園區」，已吸引331家廠商進駐，如IBM、AWS、CISCO、和碩、微軟、高通、友達、義隆、緯創等國內外大廠及雲端服務商，陸續將提供9千個就業機會。

陳其邁也特別感謝中央，今年7月讓高雄成為亞洲資產管理中心第一個示範專區，市府同步劃定專區範圍，串連亞洲新灣區與中正路金融聚落，搭配金融法規的鬆綁，擴大資本市場，提供充足資金讓中小企業永續經營，加上政大、中山大學成立國際金融學院致力於人才培育，截至8月底，已有57家金融機構與市府簽署MOU，金管會也已核准27家，在專區內開辦示範業務。

