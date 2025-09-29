南非經濟不妙、失業率飆破33％ 失業人數是台北市人口的3.4倍

南非失業率衝破30%，就業情勢嚴峻。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕南非經濟前景充滿挑戰，根據官方統計，今年第二季失業率飆升至33.2%，失業人數達840萬人，相當於台北市設籍人口數246.5萬的3.4倍，其中青年失業率（25至34歲）更高達驚人的40.5%。南非媒體直言，川普對該國課徵30%對等關稅壓垮經濟的最後一根稻草，形同「大屠殺」。

南非媒體《Dailymaverick》報導，美國關稅給就業帶來了沉重打擊，但多年來，南非執政黨「非洲民族議會」（ANC）的政策和治理失敗，導致停電、鐵路崩潰和經濟去工業化，導致該國的工廠和漁業已經陷入困境。

報導說，南非正深陷就業危機，經濟學家甚至稱之為「多重危機」。南非統計局的數據顯示，2025年第二季，官方失業率攀升至33.2%，失業人數達840萬人，其中青年失業率（25至34歲）高達驚人的40.5%。

南非央行銀行警告，光是美國對輸美產品課徵30%對等關稅這一項，就有 3 萬至 10 萬個工作崗位面臨直接風險，主要集中在低技能農業工人和正規部門製造業員工。

報導指出，南非鮪魚船隊因美國關稅遭到重創，美國曾經是最重要的客戶，新鮮的鮪魚經過杜拜空運，然後在波士頓的壽司店或芝加哥的牛排館出售。如今，這個市場實際上已經關閉，原因並非魚資源消失，而是因為華盛頓對其命脈徵收高關稅。

更慘的是，南非經濟面臨的挑戰並非全部來自外在因素，南非鋼鐵大廠 ArcelorMittal South Africa（Amsa）和嘉能可公司在今年進行大規模裁員，大多源自於國內的困境：能源供應不穩定、鐵路系統崩潰以及產業政策不一致，川普的對等關稅只是暴露了南非經濟脆弱性。

報導稱，2006 年Amsa成立後，其使命從國家發展轉向全球股東價值，Amsa 陷入了一場完美的風暴，當地需求疲軟、Transnet 的鐵路成本受到懲罰，以及 Eskom 不斷惡化的電力危機。Amsa 宣布關閉其紐卡斯爾和弗里尼欣（Vereening）工廠。

對此，南非全國金屬工人工會 （Numsa） 秘書長吉姆 （Irvin Jim） 稱，這是一場「大規模的失業屠殺」，超過 3500 個直接工作機會面臨風險，鋼鐵和工程產業鏈中還有數千個職位面臨風險。

南非遭川普課徵高額對等關稅，重創汽車業。示意圖。（彭博）

再往東海岸走，東倫敦（East London）也面臨著自己的生存危機。幾十年來，它的身份一直圍繞著一個雇主：Mercedes-Benz，其C-Class轎車生產線高度專業化，近 90% 的產量運往美國。

隨著華盛頓對汽車徵收 25% 的關稅，到 8 月，對南非課徵30% 的關稅覆蓋廣泛輸美商品，重創了南非汽車行業。2025 年上半年，對美國的汽車出口量暴跌 82%，從 2024 年上半年的 1萬6112 輛下降到僅 2875 輛。

南非汽車商業委員會 Naamsa 將這種情況描述為「一場正在醞釀中的社會經濟危機」。汽車行業對 GDP 的貢獻為 5.3%，佔製造業產出的 22.6%，並支持超過 50萬個就業機會，關稅衝擊使該行業的整個產業鏈面臨風險。它包括 210 家擁有 8萬2000 名員工的零件工廠和數百家小型供應商。

報導砲轟，關稅或許引發了這一輪裁員潮，但更深層的傷害卻是能源不安全、物流混亂以及政策不一致，讓各行各業都陷入困境，社區也暴露在風險之中。每一次失業都意味著一個家庭陷入困境。每家工廠倒閉都意味著一個市政稅基的崩潰。每艘船被困，都意味著一個家庭斷糧。

正如南非央行所警告的那樣，該國的減震器正在耗盡。正如今年的失業情況所表明的那樣，如果不緊急進行改革，更繁榮、更包容的經濟夢想將越來越遙不可及。

