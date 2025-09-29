台灣邦交國也愛騎車！機車銷量連14年飆新高、最愛品牌是它

瓜地馬拉機車銷量亮眼。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣人愛騎機車，沒想到邦交國也愛騎車。與台灣邦誼超過90年的瓜地馬拉機車銷量連14年飆新高，今年上半年也拉出長紅。根據Motorcyclesdata統計，瓜國2025上半年機車銷量創下20萬9796輛的新紀錄，年增20.5%，當地民眾最愛的品牌是日本Honda。

《Motorcyclesdata》指出，瓜地馬拉是中美洲國家中人口最多、經濟活動最活躍的國家，2024 年國內生產毛額為 1.089 億美元。

過去10年，在審慎的財政和貨幣管理以及開放的經濟推動下，平均經濟成長率達3.5%。 2024年，瓜國經濟呈現正面發展態勢，成長率達3.7%，預計2025年經濟成長可維持3.5%。

歷經過去10年的快速發展，危地馬拉機車產業如今已成為拉丁美洲最大的機車產業之一，目前沒有跡象顯示這一成長態勢即將結束。根據官方統計，由於機車需求強勁，銷量持續創紀錄，去年銷量來到 35萬2555 輛，連續第14年飆新高，年增達18.1%。

今年上半年機車銷量依舊勢不可擋，新車銷量達20萬9796輛，較去年同期成長20.5%，日本Honda市占率最高，上半年銷量成長 18.8%，排名第二的Suzuki成長11.6%，市占率第三名的是印度機車製造商Bajaj Auto，上半年銷量年增33.9%。

