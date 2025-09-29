飛機攝影機裝在哪裡 背後用意鮮為人知 不是為了監視誰！

商用飛機和貨機通常會在機內和機外安裝攝影機。不過，乘客不必擔心隱私問題。即使是機艙內的攝像頭，也不是為了窺探你的私生活，而是為了飛航時的監控和調查。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕繁忙路口裝設的交通攝影機、政府大樓和各種公共場所的監視器，甚至在路燈下也隱藏著攝影機，所有這些監視設備都悄悄無聲息地記錄著我們日常生活點點滴滴。但您可能想不到在飛機上也會有攝影機，即使它們不常被注意到，但確實存在，飛機上裝攝影機的主要目的，可能讓多數人意想不到。

商用飛機和貨機通常會在機內和機外安裝攝影機。大型飛機的攝影機通常安裝在機腹、機尾以及起落架附近。在飛機內部，攝影機通常位於駕駛艙門外以及客艙內的艙壁內。有些飛機甚至在座椅靠背的機上娛樂系統中也安裝了攝影機。

請繼續往下閱讀...

不過，乘客不必擔心隱私問題。即使是機艙內的攝像頭，也不是為了窺探你的私生活，而是為了飛航時的監控和調查。

在客艙內，空服員在無法親自觀察乘客時，例如起飛和降落期間，由於無法清楚地看到所有乘客區域，他們就會使用艙壁攝影機來留意乘客動態。這些攝影機可以幫助每位乘客都安坐在座位上。

空服員在飛行的其他時間通常不需要使用這些攝影機，但如果發生了機上事故，它們的存在可以幫助澄清當時的狀況。雖然確實有人在飛機洗手間裡藏匿攝像頭，但法律禁止航空公司透過安保攝影機監控洗手間。

安全攝影機通常也安裝在駕駛艙外。這樣，駕駛艙內的人員無需開門就能看到艙門外的情況，從而確保了安全空間。飛行員可以輕鬆識別請求進入的人員。

許多航空公司還在飛機外部安裝攝影機。這些攝影機的工作原理與汽車上的倒車攝影機非常相似，飛行員使用它們可以更輕鬆地在機場內移動，避免在跑道上發生事故。

安裝在飛機機身上的攝影機可以在滑行道狹窄時為飛行員提供幫助，而安裝在尾翼和起落架上的攝影機對於大型飛機（例如巨大的空中巴士380）尤其有用，可以為飛行員提供原本無法獲得的視野。

飛行員使用外部攝影機進行導航，但它們也能為乘客飛行增添樂趣。例如，乘客通常可以透過機上娛樂系統的即時畫面，觀看飛機起飛和降落情況。雖然這些外部攝影機純粹用於導航和安全，但乘客有時可以透過娛樂系統螢幕在起飛和降落時欣賞風景。

有些人對飛機上攝影機的使用，尤其是嵌入座椅靠背的攝像頭，提出了隱私方面的擔憂。2019年，兩位美國參議員提出了一項法案，要求停止使用內建攝影機的娛樂系統，並要求澄清這些攝影機的使用方式。該法案最終並沒有通過，但同年，美聯航、達美航空和美國航空為其椅背攝影機加裝了保護套，許多航空公司堅稱這些攝影機始終處於禁用狀態。





一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法