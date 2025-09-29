3隻黑天鵝釀完美風暴 外媒揭應屆畢業生瀕臨就業末日

外媒指出，AI浪潮、政治不穩定和經濟不確定性的完美風暴，使得大學畢業生求職面臨挑戰。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕《金融時報》29日披露，對於應屆畢業生來說，這可能是史上就業最困難的時期之一。AI浪潮、政治不穩定和經濟不確定性的完美風暴，正在造成一些人所說的「就業末日」。

報導說，應屆畢業生的職位空缺數量正處於歷史最低水準，美國和英國的招募資訊都在大幅減少。而且，應屆畢業生的失業率有史以來首次高於整體失業率，昔日大量雇用應屆畢業生的企業砍了招聘人數。

大型求職網Indeed的數據顯示，光是過去一年，應屆畢業生的職缺數量就崩跌約33%。這意味著更多的人追逐越來越少的工作機會。

招聘公司Robert Walters執行長艾德里奇（Chris Eldridge）直言，現在可能是應屆畢業生就業史上最具挑戰性的時期之一。他說，企業在對經濟情勢有一定可預測性時才會招募，如今，預測未來情勢真的非常困難，這從招募人數就可以一窺究竟，「企業現在不想冒險投資，因此，他們暫停了畢業生的招募，但這種情況其實已經持續兩年半了。」

對於招募暫停2、3年可能產生的連鎖反應，艾德里奇強調，「我們最終會發現，2、3年後，我們將面臨人才真空。尤其是美國市場，他們要找的「新人」並非剛從大學畢業，而是擁有1、2年工作經驗。」

AI招募平台 Welcome to the Jungle 共同創辦人兼執行長 Jérémy Cléda也說，初階職位的招聘數量急遽下滑，降幅是其他職位的3倍。這意味著企業在觀望AI的影響是什麼？這是否意味著我們不需要招募入門職位？最重要的是，我們該如何處理更高階的職位？所以，其實很多人都在等待。由於企業在等待，就出現初階職位招聘數量下降趨勢越來越快。

他指出，許多企業也知道喊停招聘應屆畢業生會出現一個長期重大問題，現在會計和律師事務所這兩個行業，因為有了AI可以做很多事情，可能相當於初級律師工作的80%。問題在於，例如某家律師事務所的平均年齡是55歲，如果現在不招人，這家公司15年後就會關閉。 Cléda稱，「我不認為AI會取代一切，問題在於，我們不知道是誰犯了錯。」

然而，應屆畢業生就業危機遠不止AI浪潮那麼簡單，即使有些公司已經全力投入AI，並裁員，其結果各不相同，也可能出現決策失誤。

報導說，我們正處於探索這項技術在現實世界以及一些專業領域之外穩健性的早期階段。因此，很可能會看到一些公司失去理智，大舉裁員，並聲稱將用AI取而代之，但隨後卻發現，要讓這項技術以可靠、準確、網路安全的方式運行，實際上比他們意識到的要困難得多。因此，你可能會看到一些調整和失誤。

報導指出，有些老闆正全力投入AI，甚至不惜犧牲一些工作。而有些老闆仍在持續招聘，尤其是在初級職位。但對學生和畢業生來說，這引發了一個問題：上大學是否還有意義？答案是肯定的。如果你擁有頂尖大學的學位，你的職業生涯總能有一個好的開始。但總的來說，無論如何，目前的教育體系並沒有為畢業生提供他們在未來職場中所需的技能和批判性思維。

