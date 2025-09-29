金價首度突破3800美元歷史新價位 黃金小兄弟57％漲幅更亮眼

金價週一飆升至歷史新高，首次突破3800美元/盎司的關鍵水平。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕受美元走弱，以及美國聯準會今年稍晚將繼續降息的預期推動，金價週一飆升至歷史新高，首次突破3800美元/盎司的關鍵水平。

截至格林威治標準時間凌晨4:35，現貨金上漲1.1%，至每盎司3801.88 美元。美國12月交割的黃金期貨上漲0.6%，至每盎司3831.90美元。

請繼續往下閱讀...

美元指數兌其他主要貨幣下跌0.2%，使得黃金對海外買家來說更便宜。

此外，自今年年初以來，COMEX白銀價格已大幅上漲57%，甚至超過了黃金45%的漲幅。

光是上個月，黃金的小兄弟白銀就上漲了15%。黃金和白銀均受益於美國最新發布的經濟數據。白銀作為一種無息資產，正在吸引買家。

在低利率環境以及地緣政治或經濟不確定性的背景下，黃金和白銀避險金蓬勃發展。

現貨白銀上漲0.6%至每盎司46.26美元，鉑金上漲2.2% 至每盎司1602.45美元，鈀金上漲0.8%至每盎司1279.68 美元。

投資者越來越預期聯準會10月降息的可能性為90%，12 月再次降息的可能性約為65%。

週五公佈的美國經濟數據顯示，8月個人消費支出物價指數上漲0.3%，符合經濟學家的預期，7月上漲0.2%。在美國8月通膨報告發布後，人們的興趣激增，這增加了聯準會10月再次降息的可能性。

儘管金價近期創下一系列歷史新高，但今年迄今，白銀的漲勢依然更強勁。

