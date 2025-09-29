美商務部長提台美晶片製造「五五分」 政院經貿辦：我方會審慎以對

盧特尼克首度公開證實，為了從根本上解決晶片的安全疑慮，正持續向台灣遊說晶片「五五分」。（路透）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國商務部長盧特尼克近日接受外媒專訪時預告，「很快就會」與台灣達成關稅貿易協議。盧特尼克說，在中國威脅攻打台灣的狀況下，他會在任內確保4成晶片製造回流至美國，最終目標是美國與台灣各製造5成美國所需晶片，也就是美台生產各半。對此，行政院經貿談判辦公室今日表示，我方會審慎以對。

《華爾街日報》爆料，近日中國國家主席習近平要求美國總統川普反對台灣獨立。盧特尼克隨即拋出震撼言論，指台灣若想繼續得到美國保護，應接受「晶片產能五五分」的構想。他直言，美國會修理不願配合的貿易夥伴國。

請繼續往下閱讀...

市場認為，這是川普推動晶片產能自主政策以來，對台灣最嚴厲的底線和談話，迫使台灣半導體業者交出一半產能，等同挑戰台灣將「矽盾」作為國安的戰略，無疑加劇政府談判團隊恐走向讓步的十字路口。

盧特尼克直指，台灣與中國的地緣政治問題，「台灣距離中國80英里，當中國已表明要奪取台灣時，我們要繼續保護台灣，就得幫美國達成合理的自給自足」。否則台灣掌握95％的晶片，也為美國構成安全威脅，美國如何取得這些晶片保護台灣，難道搭飛機或坐船過來。

因此，川普政府的目標是將晶片製造業務大幅轉移到美國本土，以便自主生產晶片，倘若無法自己製造晶片，要怎麼自保」。而讓台灣同意參與供應鏈，這就是川普政府的魔力。

盧特尼克說，這對台灣來說不是自然的選擇，台灣很自然的想法是：「我們生產95%，我們很滿意。」但川普會說：「這對你不好，對我們也不好。因為我們保護你，而如果要我們繼續保護你，你就得幫我們達成合理的自給自足」。「因此，讓台灣參與、同意參與（供應鏈），這就是川普政府的魔力」。

盧特尼克更設下美台晶片產能各半的時間表。他表示，「在他上任時美國晶片生產僅2％，目標是在卸任時拉高至40％」。他坦言，這項任務需要建立完整供應鏈，估計投資金額達5000億美元（約新台幣15兆元），「這需要台灣參與，並且同意參與」。

對於盧特尼克的相關談話，行政院經貿談判辦公室表示，這是美方的說法，不予評論美方的說法；針對美方要求晶片產能「五五分」，政府是否答應？經貿辦回應，「我方會審慎以對」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法