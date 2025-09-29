金價持續攀升 4大利多推動黃金長線看漲

金價持續攀升!四大利多推動黃金長線看漲。（擷取自黃金價格資訊站）

〔記者張慧雯／台北報導〕美宣布降息後，國際金價持續攀升，外資券商預測目標價上看每盎司4000美元，元大投信認為，目前有四大利多因素支持金價續揚，雖短線漲多回檔、但長線依舊看好。

期元大S&P黃金（00635U）ETF研究團隊指出，目前市況有四大關鍵因素有利黃金表現，第一，美國就業市場急遽惡化，根據聯準會議利率點陣圖，預期今年可望還有降息2碼空間；第二，全球央行去美元化、轉進黃金的動能不斷，全球央行持有黃金儲備30年來首度超車美債，在川普一再打擊美國聯準會（FED）獨立性的情況下，恐將加速全球央行去美元進程；第三，美元指數上半年重挫10.7%，創1973年以來最差同期表現，7月雖跌深反彈3.19%，然8月以後又再震盪走低，投資人看壞美元後市；第四，俄烏及中東風波不斷，地緣政治風險也有助於黃金避險需求持續看漲。

元大投信認為，在聯準會啟動降息後，黃金價格仍持續創新高價，包括俄烏戰火愈演愈烈，烏克蘭無人機猛攻俄羅斯煉油設施、俄軍戰機侵犯愛沙尼亞領空，法國領銜歐洲多國承認巴勒斯坦國、外交施壓以色列，與支持以色列的川普隔空交火，使得避險需求暢旺；此外，中國人行爭取成為外國央行黃金儲備託管國，令人聯想中國可望放寬黃金進口管制，多重利多簇擁金價走高。

