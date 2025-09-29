從「赤貧立委」到「最窮部長」 洪申翰：政府必須為弱勢爭取加薪

曾是「赤貧立委」，現在則是「最窮部長」的洪申翰。（記者方賓照攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕曾是「赤貧立委」，現在則是「最窮部長」的洪申翰，談起「購買力」格外有感。洪申翰接受本報專訪時，特別以自己當年的第一份薪水為例，他說，當年剛離開學校的第一份工作，月薪僅有2萬5600元，那個金額雖不是當年的基本工資，但每月在扣掉房租等開之後所剩不多，逼得他必須去想辦法多增加收入。

洪申翰上任後，為了解勞工的薪資狀況，至全台各地參與就業博覽會，他發現，南部市場多數開出的職缺及薪資，都只有最低工資，或是貼近最低工資。他觀察，相較於薪水較高的勞工，這些邊際勞工要「靠自己的努力」來爭取加薪，空間真的比較小，尤其是當同一個區域、周邊企業多只給這個薪水的時候，勞工更難靠自己的努力，來換取較大的加薪空間。

請繼續往下閱讀...

因此，對於這些低薪的邊際勞工，政府有更大的責任，必須要照顧他們的生活，必須靠制度、各種方式介入，協助提升他們的薪資，才能在物價上漲的壓力下，為他們保住實質購買力、維持基本的生活需求。

疫情後物價漲勢驚人，洪申翰說，民進黨政府經過10年的努力，最低工資從105年的2萬8元，漲至明年的2萬9500元，累計漲幅47.4%，一個月多了9492元。即使扣除這些年的物價成長率，並以主計總處預估明年的物價年增率1.64％，累計物價指數成長率達15.29％，算起來最低工資的實質成長率仍達32.11％、超過3成，高於物價的漲幅。

