最低工資10連漲 洪申翰：協助邊際勞工意志始終不變！

洪申翰強調，能夠連續10年調漲，而「不是當下某一次的討好」，讓月薪累計漲幅達47.4%，充分展現執政黨「協助邊際勞工的態度與意志」。（記者方賓照攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部上週5召開最低工資審議會，在美國關稅衝擊、無薪假人數攀升的壓力下，做出明年1月1日起，最低工資月薪與時薪「連10漲」的決議。去年11月底上任、首度主持最低工資審議會議的勞動部長洪申翰接受本報專訪，談及審議過程，仍難掩內心激動，強調能夠連續10年調漲，而「不是當下某一次的討好」，讓月薪累計漲幅達47.4%，充分展現執政黨「協助邊際勞工的態度與意志」。

最低工資調漲究竟誰受益？洪申翰以數據指出，雖然移工的月薪是跟著最低工資給薪，但台灣還是有大批的勞工，也只能領取最低工資。根據勞動部數據顯示，領最低工資的月薪勞工有173.95萬人，其中多達135.02萬人是本國勞工，移工僅38.93萬人；時薪勞工則均為本國人，多達72.98萬人，合計約達208萬本國勞工受惠。

洪申翰強調，這不是「單獨看一年」，而是從「10年」的角度來觀察，過去10年來，每年的漲幅一點一點累積。從蔡英文總統到賴清德總統，幫助、支持邊際勞工的政治態度非常明確。雖然這些年來，台灣也遇到疫情、烏俄戰爭等國際情勢變化，甚至關稅衝擊，但還是堅持每年都應該要多幫助邊際勞工，能多一點是一點，這絕不是當下的某一次的討好，而是長期的、一貫的態度與意志。

