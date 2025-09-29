10月選股布局看過來 蘋概、特斯拉、載板與測試產業看俏

10月選股布局看過來!蘋概、特斯拉、載板、測試產業看俏。（擷取自蘋果官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股10月布局重點看過來!法人分析，Apple iPhone17銷售量報喜，蘋果概念股持續受惠，同時，特斯拉開始測試自動駕駛機器計程車（robotaxi），相關概念股有戲，此外，載板與測試產業後市看俏，投資人可逢低布局。

野村投信分析，Apple iPhone17於9月19日正式銷售，市場消息指出，蘋果已要求台灣的供應鏈立訊與鴻海（2317）將iPhone17的產量拉高三成，以因應市場強勁的需求，台股iPhone17供應鏈包含台積電（2330）、大立光（3008）、玉晶光（3406）、鴻海、臻鼎-KY（4958）、台郡（6269）、華通（2313）、奇鋐（3017）、新普（6121）、宣德（5457）與晶技（3042）等都將一併受惠。

此外，野村投信也看好亞歷桑那州於9月19日批準Telsa開始測試自動駕駛機器計程車（robotaxi），測試期間測試車輛將配備監控人員，在市區行駛時，安全人員可坐在副駕駛座，在高速公路上則需移至駕駛座以便隨時接管車輛，加速技術迭代，象徵監管機構對自動駕駛技術的接受度提升，也有助於特斯拉商業化實現；Telsa台廠供應鏈包含台積電、大立光、亞光（3019）、同致（3552）、朋程（8255）、啟碁（6285）、明泰（3380）、台達電（2308）、瑞昱（2379）、廣達（2382）與鴻海等。

元大投顧分析，載板族群因玻纖布（T-glass）吃緊，今年ABF（熱固性環氧樹脂薄膜）與BT（雙馬來酰亞胺三嗪樹脂基板）增長率同步上調，指標股欣興（3037）、南電（8046）可留意中長期均線下檔支撐力道；此外，AI GPU封測市占率擴大，伴隨AI加速器進入成長週期，測試產業受惠個股包含旺矽（6223）、精測（6510）、穎崴（6515）股價維持多頭格局高檔震盪，可掌握量縮拉回修正的佈局時機。

保德信投信則建議，逢低布局跌深題材股及長線趨勢股，科技族群以AI供應鏈、2奈米供應鏈、IC設計、IP、邊緣運算、光通訊、記憶體等為主，傳產則可側重特用化學、重電、生技等。

