高雄市住宿餐業平均工資偏低 明年將被最低工資超越

高雄市住宿餐飲業平均工資明年將低於法定最低工資。（記者侯承旭攝）

〔記者侯承旭／高雄報導〕高雄市住宿餐飲業的平均工資長期偏低，工資成長率也低於其他行業，明年將被法定最低工資超越。

根據勞動部統計，全國的住宿餐飲業平均勞退新制提繳工資為2萬9990元，高雄市的住宿餐飲業的投保勞工約4.5萬人，平均提繳工資為2萬9028元，低於全國的薪資水準，僅略高於目前的法定最低工資2萬8590元。明年1月起，每月的法定最低工資將調高為2萬9500元，將超越目前的高雄市住宿餐飲業的平均工資。

請繼續往下閱讀...

事實上，最近3年高雄市的勞退平均提繳工資已上漲10.16%，住宿餐飲業雖頻頻喊缺工，但勞退平均提繳工資3年來僅上漲8.83%，是工資漲幅偏低的產業，顯示多數雇主不願透過調整薪資來招聘員工。

業界人士分析，住宿餐飲業平均工資偏低，最大原因是計時的部分工時員工數高於全職員工數，近3年大型餐飲品牌已意識到人力培訓與人力缺口問題，陸續調高薪資水準與職涯福利，多方增加徵才誘因，但多數小本經營的業者仍陷在低薪與缺工的困境，明年法定最低工資調漲後，住宿餐飲業的經營壓力更大。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法