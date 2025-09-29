南韓生育率低迷，未來20年內恐面臨經濟成長停滯。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕南韓正面臨人口結構的急遽變化，研究警告，這個被列為「亞洲4小龍」之一的國家正面臨人口斷崖，可能導致南韓在未來20年內，面臨經濟成長停滯的問題。

《CNBC》報導，南韓央行（BOK）在2024年預測，南韓低迷不振的出生率將成為2040年經濟長期衰退的主要因素之一。韓國開發研究院（Korea Development Institute，KDI）在5月公佈的另一項研究稱，人口結構變化將繼續拖累潛在經濟成長，到2040年，可能降至接近零的水位。該院預測，在基本情況下，南韓經濟可能在2047年萎縮，在悲觀情況下，最快可能在2041年萎縮。

2024年，南韓生育率為0.748，略高於2023年的歷史低點0.721。相較之下，2023年，經濟合作暨發展組織（OECD）平均生育率為1.43，而各國應該防範少子化的人口替代率為2.1。僅0.72的生育率對於南韓而言，以這樣的生育率水準，相當於每100個韓人將生育約36個孩子，這將導致跨世代勞動力的萎縮。專家表示，這將使得生產力降低，並減緩經濟成長。

韓半島未來人口研究院（Korea Peninsula Population Institute for Future）院長李仁實（Lee In-sil）表示，如果科技創新無法抵銷這種下降趨勢，南韓將面臨「持續的經濟放緩」。

為拯救低迷的生育率，南韓政府也推出一系列支持措施，包括生育補助和現金獎勵。據統計，首爾市在過去16年內花費超過2700億美元（約新台幣8.31兆元）的資金用於鼓勵生育。2023年，首爾甚至提出一個想法，若是男性在30歲以前生育3個以上的孩子，將可以免除兵役。

美國企業研究院（American Enterprise Institute）政治經濟學家埃伯斯塔特（Nicholas Eberstadt）認為，這些人口政策根本無法明顯地提升南韓生育率。儘管2024年整體生育率略有上升，但現在還不是慶祝的時候，因為目前仍遠低於2.1的人口替代率。

勞動力萎縮也將給退休金體系帶來壓力，今年3月南韓通過了18年來首次退休金改革法案，將國家退休金的消耗期限延長15年至2071年。李仁實表示，在南韓4大退休金制度，包括軍人退休金、私立學校員工退休金、公務員退休金和國家退休金，其中軍隊退休金和公務員退休金已用盡。

李仁實指出，目前的改革將形成「年輕一代要負擔更高的保費，但福利更低」的結構，這將不可避免地招致將重擔轉嫁給後代的批評。

