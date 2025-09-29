川普政府伸手關鍵礦產 ! 美媒點名 : 「這產業」成下一個「國家隊」

川普政府出手關鍵礦產，市場認為，繼稀土之後，鋰恐成下一個「國家隊」。（資料照，美聯）

〔財經頻道／綜合報導〕美國五角大廈在7月宣布入股稀土礦商MP Materials，並為其設定價格下限（price floor），此舉被視為川普政府背離自由市場、直接以國家力量介入關鍵礦產供應鏈的重大轉折。這樁交易既震驚業界，也讓投資人開始揣測，下一個受惠對象會是誰。

對此，美國全國礦業協會執行長諾蘭表示，鋰、鈷和石墨等其他關鍵礦產也已成熟，值得聯邦政府投資。值得注意的是，這些礦產都用於製造電池等。

《CNBC》報導，五角大廈決定收購MP Materials的股權後，市場開始炒作潛在受惠股。其中，能源燃料公司（Energy Fuels）股價自 MP案以來上漲近200%，NioCorp、Ramaco也各自上漲了近200%及140%，美國稀土也上漲超過70%。

據報導，Energy Fuels總部位於丹佛，是美國最大的鈾礦開採商，正透過其在世界各地收購的礦場組成稀土業務。對此，關鍵礦產專家卡斯蒂略表示，MP Materials公司正在根據國防部的協議建造第二家磁鐵生產工廠，屆時可能需要更多重稀土。

他表示，生產能夠承受電動車引擎和國防工業應用高溫的磁鐵需要重稀土，而這家公司將生產。

對此，Energy Fuels執行長查爾默斯（Mark Chalmers）指出，美國不能只靠一家公司解決稀土依賴問題，必須與多家礦企達成協議，才能降低供應風險。他認為，聯邦政府需要投資更多礦商，以實現稀土供應鏈多元化，美政府不能把賭注全押在一匹馬上

除了稀土礦產，美國全國礦業協會執行長諾蘭表示，鋰、鈷和石墨等其他關鍵礦產也已成熟，值得聯邦政府投資，以平抑那些損害美國礦業公司利益的劇烈價格波動。

消息人士透露，川普政府正考慮入股Lithium Americas，該公司正與美國能源部協商其22億美元貸款條件，以推進內華達州 Thacker Pass礦場。若成行，這將是北美最大的鋰供應來源之一。受此激勵，該公司上週股價飆漲逾90%。

根據美國地質調查局數據顯示，2023年美國70%稀土進口來自中國。長期以來，中國透過壓低價格，排擠西方競爭者。

分析師指出，稀土對軍工與新能源產業至關重要。因此，五角大廈與MP的協議設立每公斤110美元的NdPr（釹鐠氧化物）價格底線，若市價低於110美元，美政府將補貼差額；若高於110美元，政府則分享30%利潤。此舉直接推升NdPr價格40%，並為市場釋出長期投資訊號。

分析人士認為，川普正在動用國家權力支持關鍵礦業公司，MP協議將成為後續市場干預的藍圖。不只是稀土，鋰、鈷、石墨等關鍵電池金屬有機會成為下一波「政府投資+價格保護」的重點。

華府明確表示，不排除在鋰、稀土、鈷等領域複製類似模式。對美國而言，這不僅是能源轉型的戰略部署，更是中美科技戰下，供應鏈安全的關鍵一環。市場則認為，投資人將押注美國將持續仿效中國「戰略資本主義」模式，以對抗中國壟斷。

