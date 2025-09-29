股市大崩前兆 ？ 巴菲特指標衝上217％

[1

〔財經頻道／綜合報導〕「股神」巴菲特曾稱作「最佳市場估值工具」的指標，如今再度衝破歷史新高。根據《CNBC》報導，目前巴菲特指標已攀升至驚人的 217%，遠高於網路泡沫期間的高峰，也超過疫情期間2021年突破190%的水準。

據報導，巴菲特曾於2001年在《財富》雜誌專欄中表示，這個指標「可能是衡量股市估值在任何時刻所處位置的最佳單一工具」。他稱，「若比例降至70%或80%，買入股票通常會帶來不錯回報，但若接近200%，如1999年與2000年的情況，那就是在玩火」。

請繼續往下閱讀...

值得注意的是，其他指標也發出類似訊號。Bespoke Investment Group報告指出，標普500指數的股價營收比近期攀升至3.33，創歷史新高。相較之下，2000年網路泡沫的股價營收比高點為2.27，後疫情時期最高為3.21，之後估值開始回落。

據報導，「巴菲特指標」以美國上市股票總市值（Wilshire 5000 指數）與國民生產毛額（GNP）之比衡量股市估值水準。

分析師指出，目前「巴菲特指標」已飆至217%，遠高於網路泡沫時期的高點（約 150%）與 2021年疫情後行情的190%。這意味著，美股估值擴張速度已大幅超越美國實體經濟成長，市場亢奮氣氛再度引發警訊。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法