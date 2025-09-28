災區救援沒便當？經部：明起中央來補足 每日定點發放

花蓮光復鄉近日人力與物資湧入，但傳出分配過程混亂，便當供應不到位。（記者王錦義攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕花蓮光復鄉近日人力與物資湧入，但傳出分配過程混亂，便當供應不到位。為此，經濟部今（28日）宣布，明天（29日）起由中央來幫忙，中央協助提供便當給第一線救災人員與志工。

經濟部今日臉書發文表示，為了讓第一線救災人員和志工們，有足夠體力投入復原工作，明天起中央來幫忙補不足，將由農糧署每日準備便當送至指揮中心，再由國軍和志工協助緊急分送，每日約中午12點半 、晚間6點左右於下列3個定點發放：

1.光復國中（大馬村）：花蓮縣光復鄉大馬村林森路200號。

2.光復商工（大同村）：花蓮縣光復鄉大同村林森路100號。

3.王村長（大馬村）：花蓮縣光復鄉大馬村武昌街173號。

另外，經濟部表示，車站出口也會發放口糧，讓需要的志工隨時補充能量。經濟部強調，希望讓所有投入救災的人有足夠的能量，一起加速復原花蓮。

