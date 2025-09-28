月薪不到3萬在家爽吃爽住 虎媽噴1句話換他傻眼了

為了省錢，許多上班族選擇與父母同住。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕不少人剛踏入社會新鮮人選擇住在家裡，不僅可省房租、水電費，三餐也不用付錢。有的父母則希望子女多少支付一點生活費或者孝親費，其實也很合理。一位月薪14萬日圓（約台幣2.8萬）的上班族為了省錢與父母同住，某天媽媽突然嚴肅的提醒他：「你也該為家裡做點貢獻了」，他愣住苦思每月應該為家裡「貢獻」多少？專家建議，孝親費可以與爸媽討論，重點是感恩心，不是金錢多寡。

日媒指出，就業後仍與父母同住，可帶來很大的經濟支持，因為不需要支付房租或水電費。雖然獨自生活時每月固定開支超過10萬日圓的情況並不少見，但與父母同住意味著爸媽會承擔這些開支，讓你生活過得更舒心。

如果月薪是14萬日圓，繳稅和社會保險後，生活費和娛樂費就難以負擔，再將30%的薪水交給父母，又會造成很大的負擔。因此對於月薪14萬日圓的上班族來說，拿出月薪1.5%-20%或2萬-3萬日圓（約台幣4千至6千）的孝親費比較合適。

例如，每月支付2萬日圓，不僅能減輕父母的負擔，也能讓你更好地維持自己的生活。當然，根據父母的經濟狀況，他們可能會告訴你「不用太勉強」，或者反過來要求多給一點。首先要檢視你的家庭預算，確定你實際上能負擔多少，然後與你的父母坦誠溝通，這點很重要。

如果覺得金額不多，也可以選擇提供現金以外的其他支援。例如，為家人購買食品雜貨、購買生活必需品或支付汽油費，這些都能為家庭預算做出很大貢獻。同樣重要的是，要意識到自己是家庭的一員，應該幫忙做家事。用行動而不是金錢來表達支持，會讓你的父母更開心。

專家強調，比金額本身更重要的是用行動表達感激，很多時候，父母不想給孩子增加負擔，而是希望他們至少能獨立一點。所以與其糾結於「給多少錢」，不如專注學習如何表達心意，即使收入不多，也能傳達感恩之心。

