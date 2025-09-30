國安基金10/9召開例會 退場與否取決於這件事

國安基金預計10月9日召開例會，市場關注後續動向。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕國安基金預計10月9日召開第3季例行性會議，除了公布第3季財報之外，也將討論是否繼續護盤。據了解，由於台美談判結果尚未出爐，「國安基金進場的因素未消失」，加上近日台股震盪加劇，在台美談判尚未底定前，國安基金態度較為審慎，預料國安基金可能不會輕言退場。

川普政府4月2日公布對等關稅，引發全球股市重挫，台股4月7日暴跌2065.87點、跌幅9.7%，創史上最大跌幅及跌點，8日續跌772.4點、跌幅4.02%。為維持投資人信心，國安基金4月8日提前召開第1季例行性會議，決議啟動第9次護盤，執行市場安全任務。根據國安基金公布第2季財報，自4月9日進場至6月30日止，共投入77億餘元，截至6月底持股市值約88.84億元，帳面未實現獲利約11.84億元。

國安基金預計10月9日召開第3季例行性會議，將公布第3季財報、揭露護盤情況，據悉，由於第3季台股價量俱揚，加權指數更屢創新高，國安基金護盤力道不像第2季那麼大。另，國安基金也將討論是否繼續護盤，包括台美關稅談判進度、地緣政治風險、近日台股震盪走勢等，均牽動國安基金動向。

