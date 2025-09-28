川普再施壓鮑爾 保德信：Fed若因此轉向過度鴿派將不利美元

美國總統川普27日在「真相社群」發表1幅漫畫，描繪他開除鮑爾的情景。（擷取自川普「真相社群」）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普已多次施壓聯準會（Fed）主席鮑爾辭職下台，27日他又在自家社媒「真相社群」發表1幅漫畫，描繪他開除鮑爾的情景。保德信固定資收益公司首席全球經濟學家辛格（Daleep Singh）表示，川普對Fed的持續施壓，可能導致Fed決策官員轉向過度鴿派的立場，這是美元匯價短期的隱憂。

川普在「真相社群」發表的漫畫，描繪他自己用手指指向鮑爾，然後大喊「你被開除了」，鮑爾雙手抱著一個裝有他個人物品的盒子，背景是Fed的標誌。根據 ChatGPT 的視覺分析，該則漫畫似乎是「人工智慧生成或數位繪製的」。

川普多次批評鮑爾在降息方面的審慎態度，還給他取了「慢吞吞鮑爾」的綽號，即便Fed在9月中旬已進行去年12月以來首次降息，川普再度對鮑爾發出開除威脅。鮑爾的任期將在明年5月屆滿。

開除Fed主席將是史無前例的，因為先前從未有美國總統試圖這樣做，儘管過去曾有美國總統批評過Fed主席。美國最高法院的1項裁決顯示，總統無權隨意罷免Fed官員。鮑爾也曾多次表示，開除他是「法律不允許的」。

川普多次批評鮑爾和Fed裡是沒有大幅降息，今年8月試圖以涉嫌抵押貸款詐欺為由欲開除Fed理事庫克（Lisa Cook），還任命白宮經濟顧問米蘭（Stephen Miran）加入Fed的7人理事會，已引發投資人擔憂，政治壓力可能影響Fed的貨幣政策。

辛格日前在紐約聯邦準備銀行的1場美元會議上表示：「我們確實有些擔心，Fed的反應模式在明年會突然轉向鴿派 。」

辛格指出，雖然Fed在9月中旬已經降息，且預期未來幾個月將持續逐步調降借貸成本，但在鮑爾任期於明年5月屆滿後，情況可能改變；他說，「聯邦公開市場操作委員會（FOMC）到時的組成人員與作為，很可能大不相同」。

辛格說，寬鬆的貨幣政策加上寬鬆的財政政策，以及通膨上行壓力，對美元將是不利因素，特別是考量到其他主要經濟體央行目前處於不同的政策週期，不太可能跟進Fed的鴿派轉向，「從週期性角度來看，我認為美元的風險偏向下行」。今年以來，美元兌一籃子主要貨幣已貶值9.5%。

