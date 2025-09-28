自由電子報
台灣人愛買房 這3個縣市囤房大戶最多

2025/09/28 19:02

根據財政部資料，2024年持有非自住房屋者，以新北市8萬2359人最多、台中市6萬7463人居次。（記者鄭琪芳攝）根據財政部資料，2024年持有非自住房屋者，以新北市8萬2359人最多、台中市6萬7463人居次。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕根據財政部資料，2024年有56萬3100人持有非自住房屋，較2023年增加1萬7514人，持有1戶及2戶增加較多。各縣市中，2024年持有非自住房屋者，以新北市8萬2359人最多、台中市6萬7463人居次、高雄市6萬692人排第3，除連江縣減少1人外，其餘縣市均增加。

根據財政部統計，2024年有56萬3100人持有非自住房屋，較2023年增加1萬7514人，主要是持有1戶及2戶增加，持有3戶以上非自住房屋者逐年下降，其中持有5戶以上由8781人降至8207，持有10戶以上的囤房大戶則由1608人續降至1519人，顯示真正的囤房大戶有減少趨勢。

各縣市中，2024年持有非自住房屋者，除連江縣由165人降至164人外，其餘各縣市都增加。其中，新北市持有非自住房屋者8萬2359人最多、較2023年增加1687人，台中市6萬7463人次之、增加825人，高雄市6萬692人居第3、增加1445人，台北市5萬8719人排第4、增加1519人。至於持有5戶以上人數，則以新北市1446人、台中市1384人、台北市778人居前3名。

