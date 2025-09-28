拚到14萬月薪！58歲高管退休前夕發現妻子「1秘密」絕望跪地

日媒以真實案例，揭示夫妻長年單向付出與溝通失衡，易造成經濟背叛感及信任破裂。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕即使把人生奉獻給家庭，也不一定能得到同樣的回報，有時侯，現實中潛藏著意想不到的難堪真相。日本一名58歲男子在大企業擔任部長職，月薪高達68萬日圓（約新台幣14萬元），在外界眼中是標準的企業菁英。然而，距離退休不到2年，他近來開始回顧職涯與人生，自認多年來「一切都是為了家庭」，卻在一次意外發現妻子隱藏的「秘密」，讓他的人生信念瞬間崩塌。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，58歲的金子明彥（化名）在一家大型企業擔任部長，目前月收入約68萬日圓，在社會上也屬於菁英階層。他距離退休只剩不到兩年，近期也常回顧自己長年的職涯，他說「一切都是為了家人。」

金子表示，職涯幾乎都在加班與應酬中度過，「平日常常忙到搭末班車，假日也要應酬打高爾夫。」他坦言，如果沒有妻子里美（化名）負責育兒與家務，他無法拚到今日位置。儘管偶爾對妻子購買名牌包、服飾感到疑惑，他仍安慰自己「因為我努力賺錢，她才買得起，我應該感到驕傲。」

不知從何時開始，夫妻間對話只剩下孩子升學、房屋維修等「公事式溝通」，彼此生活變得陌生。金子沒有心力，也沒有契機去關心妻子日常在做什麼、在想什麼。直到某個週末，事情發生了。

金子在幫忙打掃時，打開妻子衣櫃深處的一個木箱，裡頭竟堆著十幾本他從未見過的存摺，全部是妻子私人名下，記錄可追溯至30年前。同時還發現一張他不知情的信用卡，明細記載「百貨消費」、「精品店」、「旅行費」等支出，顯示妻子長年私下用錢、消費。

他形容當下衝擊「我吃著500日圓（約新台幣100元）便當時，她在高級飯店吃午餐；我拚命拿下業績獎金，最後變成她的名牌包。」面對成堆的證據，他雙膝一軟，只能自問「我到底是為了什麼拼命工作？」

面對質疑，妻子不慌不忙，反說「我有花錢，但也有存錢。」她拿出另一疊存摺，顯示多年積蓄。她主張，未來加上丈夫退休金，兩人老後退休生活無虞。然而，金子並未因此安心「問題不是錢，而是價值觀的錯位與疏離感。」金子感嘆「原以為家是我奮鬥的理由，但現在我不確定，這些年到底在守護什麼。」

報導指出，根日本調查，在離婚申請理由中「浪費成性」占丈夫提出離婚的8.6%、妻子提出的10.5%。專家指出，價值觀分歧與溝通失衡常在退休前夕浮現，導致「熟年離婚」。

專家提醒，財務透明與情緒溝通缺一不可，長年單向付出與溝通失衡，易造成「經濟背叛感」。即使對方有存錢或無惡意，秘密行為仍可能造成信任破裂。

