防低價傾銷 歐盟將對中國進口鋼鐵課25％至50％關稅

歐盟執委會計劃在未來幾週內對中國進口鋼鐵及相關產品，徵收25%至50%的關稅。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕由於美國總統川普徵收50%鋼鋁關稅，導致中國將大量廉價鋼鐵產品轉而銷往歐洲，衝擊當地業者。德國《商報》報導，消息人士透露，歐盟執委會計劃在未來幾週內公布對中國進口鋼鐵及相關產品，徵收25%至50%的關稅。對此，歐盟執委會和中國商務部均未置評。

歐盟執委會主席馮德萊恩本月稍早表示，將提出一種新方法來限制鋼鐵進口，因為全球產能過剩正在擠壓業者利潤空間，並使歐洲鋼鐵業者更難投資減碳。她指出，歐盟執委會將提出一項新的長期貿易工具，以取代即將到期的鋼鐵保障措施。根據全球貿易規則，歐盟不能將現有保障措施延長至2026年年終以後。

報導說，奧地利、比利時、保加利亞、法國、希臘、義大利、盧森堡、波蘭、羅馬尼亞、斯洛伐克和西班牙，均已呼籲歐盟執委會為鋼鐵行業提供更好的保護。

根據分析師預測，今年中國鋼鐵出口預計將成長4%至9%，達到約1.15億至1.2億公噸的歷史新高。中國鋼鐵工業協會的數據顯示，2024年中國向歐盟出口的鋼鐵約佔其出口總量的4%，或36.8萬噸。

全球逾半的鋼鐵是由中國生產。由於房地產業長期低迷，抑制了國內市場消費，中國需要開拓新的市場。

根據中國貿易救濟信息網的數據，自2024年起，全球各國已針對中國進口鋼鐵產品發起約54項關稅及其他貿易壁壘。分析師表示，中國鋼鐵出口增加將促使進一步的限制措施。

此外，歐洲鋼鐵生產商也面臨美國50%的進口關稅。

