台股強勢反彈 9月漲幅5.56％躍居亞洲第三大

〔記者王孟倫／台北報導〕九月台股高舉反彈高歌！根據統計，大盤指數從8月底收盤的2萬4233.1點，上漲至9月26日的2萬5580.32點，期間，台股共上漲1347.22點，漲幅5.56%；若以本月漲幅來看，台股已躋身全球第10大或亞洲第3高。投顧機構表示，美國科技股的強勁表現激勵大盤，推升市場熱度，多頭氣勢持續高漲。

投顧統計顯示，９月單月亞股漲幅前三大，依序是韓國漲6.28%、日本漲6.17及台灣漲5.56%！投顧業者表示，這波資金行情，韓、日，台灣市場都受惠，外資回頭買盤相當強勁。

首先，就台股表現來看，九月份台北股市展現強勁多頭，指數一路高歌猛進，最高點突破2萬6000點，表現亮眼；在多重利多消息推動下，加權指數呈階梯式上升，屢創新高，市場資金活絡，上市股票單日平均成交額約4800億元，成交量較前期明顯增長，顯示投資人交易熱情高漲。

其次，就資金面看，九月單日最高成交金額突破6000億元，市場熱度升溫，籌碼穩定，未出現爆量多殺多情況，投資人信心十足，持股續抱意願高漲。尤其，台積電作為台股龍頭，是推升指數的主要動力，股價從八月的1200元飆升至九月的1350元以上，成為市場焦點。其他權值股如鴻海穩步上揚，台達電更以強勁漲勢超越聯發科，成為台股市值第三名。

整體來看，台股主要動能來自美國科技業利多，尤其AI投資加速的訊息落實，帶動輝達及其唯一製造商台積電，進一步推升台灣AI供應鏈表現。技術面上，指數短中期均線呈多頭排列，20日與60日均線穩步上升，顯示多方趨勢明確。

永豐投顧表示，市場預估，年底前可能再降息兩次，基準利率預估落在3.50%-3.75%，顯示政策立場更趨鴿派。此次降息符合市場預期，為股市提供支撐，九月國際股市表現強勁，市場預期十月與十二月可能繼續降息，為第四季行情增添期待。

在投資策略方面，法人點名兩大重點，並預估台股在2萬5000-2萬7500點。在利多圍繞下台股大跨步上漲，永豐投顧直言，「投資人應該換個角度思考，未來還能有如此甜蜜的投資環境嗎」？事實上，股市的胃口會隨環境伸縮，在九月利多頻傳後，股市的脾胃已經撐大了，所以，要再激起投資人熱情必須加大劑量，「然而，AI已經這麼好了，還能更好嗎？」

「凡事沒有絕對」。投顧業者提醒，十月還有美中領導人APEC會面，而且第四季是產業旺季，股價慣性是在第四季、第一季攀上高峰，眼前台股鋒頭正盛，故不該違逆趨勢操作，因此，建議持股五成，繼續偏多，重點是降低風險、持盈保泰。

從產業與資本市場趨勢看，人工智慧的投資是持續進行，所以，AI概念股也是趨勢向上，市場熟稔的AI概念股基本上都是持續擴張，股價也會反映趨勢，今年以來漲勢領先的個股，其實已經標記本身的潛力，投資人選績優股其實不難。投顧主管強調，

台股登上25000點以後，已經有本質的變化，市場資金開始躁動，急於尋找有潛力的標的，趕上股市賺錢的列車，短線投資人可以循此邏輯、找尋短線投資標的。投顧表示，以股市目光全在AI身上的格局，電子股還是最可能的範圍，並看好通信網路、資訊服務兩類。

