跟Costco當鄰居超讚？他失心瘋爽買慘況曝光了

〔財經頻道／綜合報導〕Costco是許多人採買生活物資的首選，看似CP值高卻隱藏不少消費陷阱。日媒披露，一位消費者因家裡附近開了Costco很開心，心想「這下能省下不少伙食費」，抱著大量低價購買，然後分成小份儲存就能省錢的想法，未料現實與想像的不一樣。每月伙食費不減，竟然增加近3萬日圓（約台幣6千元），超級傻眼。

日媒《Financial Field》報導，一位消費者自爆，家裡附近開了一家Costco，原本以為大量購買然後分成小包裝可以省錢，結果每月伙食費比以前增加了3萬日圓，詢問如果換成去普通超市買會比較便宜嗎？

報導說，Costco的受歡迎程度源自於顧客能夠以折扣價購買高品質的產品，而不僅僅是因為價格便宜而購買。雖然理論上這應該是一種經濟實惠的購物體驗，但現實情況並非總是如此。

為什麼「省錢」最終會讓你增加3萬日圓開支呢？首先，Costco的肉類和麵包都是大量出售的，所以需要冷凍保存。但是，如果你的冰箱不夠大，或者錯過保鮮期，可能會丟掉一些吃不完的食物，這就是損失。

其次，可能會購買不必要的物品。Costco擺滿了你不熟悉的進口食物和零食，很多人在逛Costco的時候都會忍不住想買。雖然購物體驗本身很愉快，但這可能與省錢背道而馳。

第三，並非所有商品都便宜。蔬菜、水果和魚類在當地超市通常較便宜。此外，利用超市特價商品和限時促銷，有時還能找到比Costco更低的價格。

換句話說，如果消費者認為在Costco購物總是更便宜，最終可能會付出比預想更高的價格。此外，Costco需要繳交年費，考慮到這一點，你可能會發現實際獲得的收益不如預期。此外，如果開車去購物，還需要支付油費和時間成本，這些往往被忽略。

也就是說，在Costco購物雖然有量大、單價低的優勢，也存在衝動消費、食物浪費、會員年費等陷阱，這些都會導致伙食費支出增加。

