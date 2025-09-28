高市早苗：若不符日本利益 不排除重談美日貿易協議

日本自民黨總裁熱門人選之一高市早苗表態，若日美貿易協議不符合日本利益，不排除與美重新談判。（彭博）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本自民黨總裁（黨魁）競選中民調領先的前經濟安全保障擔當大臣高市早苗28日指出，如果日本與美國的貿易協議不符合日本的利益，日本將考慮與美國重新進行談判。

《彭博》報導，日美兩國7月就關稅達成協議後，美國總統川普下令調降針對日本的對等關稅，日本則承諾對美投資5500億美元。然而，川普近日表示，日本和南韓承諾的對美投資都是「預先付款」，讓兩國十分錯愕。

高市早苗28日在富士電視台一場直播節目上表示：「如果在執行協議的過程中，發現任何不符合日本利益的不公平行為，我們必須堅持立場，這包括潛在的重新談判。」

與此同時，另一名呼聲也很高的黨魁候選人、現任農林水產大臣小泉進次郎則在富士電視台節目中，對日相石破茂與美國達成的貿易協議表示讚賞，表示「如果出現任何問題，我們將在適當的層面上進行討論」。

根據《產經新聞》和廣播公司JNN進行的調查，約有30％的黨籍議員正考慮投票給小泉，現任內閣官房長官林芳正位居第二，高市排名第三。不過，調查也顯示，仍有約20%的黨籍議員尚未確定投票意向。

如果首輪投票中無人獲得多數票，得票最多的兩位候選人將進入決選，爭取總共342張選票，其中295張由議員投票，47張由自民黨地方支部投票。

28日上午，在《日本放送協會》（NHK）另一場直播節目中，5位總裁候選人還就美國總統川普10月底可能訪日一事發表看法，表示將努力與川普建立個人關係，並強調日美關係的重要性。根據日媒報導，如果川普在南韓亞太經濟合作組織（APEC）領袖峰會前訪日，新任自民黨總裁可能與川普會面。

