貿協新德里台灣形象展落幕 3天展期創造23億商機

外貿協會在印度首都新德里舉辦的台灣形象展，助廠商拓展商機。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／新德里報導〕外貿協會在印度首都新德里舉辦的台灣形象展正式閉幕，本屆展覽聚焦無人機、綠色轉型、自動化設備及食品等領域，成功吸引當地產業與大型企業關注。根據官方統計，此次展會成果亮眼，本月25日至27日的展期共計吸引約1.3萬人次參觀，創造7700萬美元（約新台幣23.46億元）商機，展現台灣供應鏈在印度市場的高度發展潛力。

貿協指出，台商在當地設置的太思科技，選在本展首度亮相新型無人機，今年已於印度完成實地飛行測試，並受邀參與當地軍方標案。該公司除偵察應用外，亦計畫將產品拓展至智慧農業的農藥噴灑與精準作業，估計商機可達1100萬美元（約新台幣3.35億元）。

請繼續往下閱讀...

在綠色主軸方面，浩瀚動力針對印度市場推出新型電動貨卡馬達與控制器，採扁線技術提升效能與續航，並與印度汽配大廠Shriram Pistons & Rings合作，短期商機上看50萬美元（約新台幣1523萬元）。翔兆科技則展出以「光合離子化（PHIT）」技術打造的免耗材空氣淨化設備，涵蓋家用、車用、商用及攜帶型產品，吸引當地電子製造龍頭企業關注。

台達電（2308）則展現物聯網（IoT）智慧製造、電動車與室內空氣品質三大方案，特別針對大德里地區空污嚴重問題，推出高效淨化解決方案，凸顯永續承諾。在「印度製造，台灣助攻」的基礎上，滾珠螺桿大廠上銀科技（2049）接觸到印度知名汽車彈簧製造商Toyo Springs，雙方有望在維修領域展開合作。

東佑達則與日商K商達成合作共識，預估每年帶來3萬美元（約新台幣94.4萬元）商機。奇美車電則因應印度強制車輛加裝行車安全設備的新法規，瞄準車載影像辨識系統需求，鎖定商用車市場，預計與南印合作夥伴簽訂MOU。印度最大汽車零組件製造商Motherson Group亦到場洽談，期望台印能在自動化與技術導向領域展開更多合作。

貿協觀察，此次台灣食品展區同樣吸引大批人潮，包括台灣Select食品館、阿舍乾麵及曾拌麵首度參展即獲熱烈迴響。印度近年流行的「Pan Asian Foods」風潮，讓台灣食品在當地廣受歡迎，尤其麵食類產品詢問度超乎預期。業者表示，此次接觸到不少A級客戶，顯示台灣食品在14億人口市場中具備龐大商機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法