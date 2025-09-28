爽領600萬養老！60歲男退休半個月因 「1封信」瞬間崩毀

日媒以真實案例，揭示簽下連帶保證恐帶來悲劇，讓退休養老人生變調。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕退休是人生的重大轉捩點，對每個人來說，都是一個既期待又忐忑的時刻，然而，有時也潛藏著意想不到的陷阱。日本一名60歲男子努力工作40年，迎來退休並領了3000萬日圓（約新台幣605萬元）退休金，卻在退休半個月時收到「1封信件」，內容竟是更要求他支付1250萬日圓（約新台幣252萬元）的債務，原因竟牽扯到已故好友18年前的債務糾紛，一紙「連帶保證」成了潛伏近20年的陷阱。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，60歲的高橋健一（化名）自年輕時進入公司服務，任職近40年後於今年正式退休，最後一天，他在部屬的掌聲與淚水中離開職場，領取了約3000萬日圓退休金，心中盤算著翻修30多年的老宅、與妻子小旅行數回，再安穩度過距離年金發放前（於65歲發放）的空窗期，原以為會是平靜的退休生活。

然而，某日他打開信箱，發現混在帳單與廣告紙中，有一封陌生的厚重大信封，A4大小，寄件人寫著某某地方法院，內容竟是債權回收公司提出的訴狀，要求他支付1250萬日圓債務。這筆巨款他完全沒有印象，腦中一片空白，訴狀上的文字也看不進去。

在混亂中，他在「索賠理由」欄看見了一個熟悉的名字，那是他18年前因病去世的摯友。高橋回憶，20多歲時與好友佐藤共同創業，後來自己選擇轉職，佐藤則繼續經營事業。某次擴廠計畫，佐藤請他以「連帶保證人」身份協助貸款，他基於情誼答應。

沒想到18年前，佐藤在事業艱困時病逝。他回憶喪禮結束後，佐藤的妻子曾哭著說「用壽險就能還清借款，不會麻煩你。」多年來金融機構亦無聯絡，高橋誤以為此事早已了結。

實際上，壽險身故理賠金不足以清償債務，佐藤的遺孀苦撐8年後最終破產。原貸款機構隨後倒閉，債權轉讓給回收公司。該公司掌握高橋退休領取大筆資金的時間點，遂正式提告追討債務，現實極為殘酷。

高橋無奈表示，「當初是自己的疏忽，現在只能請專家協助。」專家提醒，許多人誤以為「多年未聯絡就等於沒事」，或相信親友「不會造成困擾」的口頭承諾，但在法律上毫無效力。一旦簽下連帶保證，即使經過十年、二十年，債務關係仍可能如影隨形，直到正式解除為止。

